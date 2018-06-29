James Bond tarihinde bir ilk (Sinema tarihine damga vuran otomobiller)
Daniel Craig'in Bond 25’te kullancağı otomobil belli oldu. Aston Martin'den vazgeçmeyen Bond ilk defa elektrikli otomobil kullanacak. Birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri, kimi zaman uçurumdan atlayarak sanat uğruna kendilerini feda ediyor; kimi zaman da robota dönüşerek dünyayı kurtarıyorlar. Sinema tarihi boyunca binlerce arabayla karşılaştık. Bazılarını hala unutamamışken bazıları da aklımızından bir anda silindi. Ancak kimi arabalar var ki en az filmler kadar efsaneleşti. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. Karşınızda sinema tarihinin ikonik arabaları...
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1İngiliz otomotiv firması Aston Martin yeni otomobili Valhalla'yı tanıttı. Saate 320 kilometre hız yapan araç hem benzin hem elektrikle çalışıyor. Sadece 500 adet üreticelecek otomobiln fiyatı 1,5 mimlyon sterlin. Otomobillerden birini yeni çekilen filmde İngiliz ajan James Bond'u canlandıran Daniel Craig kullanacak. Filmlerde James Bond Aston Martin'den vazgeçmiyor.
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2Tüm dünyada ilgiyle izlenen James Bond serisinden 1964 yapımı Goldfinger için özel olarak üretilen Aston Martin marka otomobil satışa çıkıyor. Kurşun geçirmez kasası, sis atma sistemi, dönerek değişebilen plakalar, yolcu fırlatma mekanizması gibi özellikleri olan ve günümüze kadar Bond modifiyeli olarak ulaşabilen 3 otomobilden biri olan 1963 model Aston Martin DB5 için 4-6 milyon dolar isteniyor.
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3İşte sinema tarihine damga vuran otolobiller...
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4The Art of Racing in the Rain (Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı) / Ferrari 250 Testa Rossa
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5The Dukes of Hazzard (2005)
1969 Model Dodge Charger "General Lee"
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6Bumblebee / Volkswagen Beetle
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7Gone in 60 Seconds (1974)
1967 Model Shelby Mustang GT500 "Eleanor"
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8The Transporter (2002)
2004 Audi A8 6.0 Quattro
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9Smokey and the Bandit (1977)
1977 Model Pontiac Firebird Trans Am
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10Death Proof (2007)
1971 Model Chevrolet Nova SS
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11Transformers
Peterbilt 379 /
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12Mad Max Serisi (1979-1985)
1973 Model Ford Falcon XB GT Coupe "V8 Interceptor"
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13
Fast And Furious
1970 Dodge Charger
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14Ferris Bueller's Day Off (1986)
1961 Model Ferrari GT250 SWB California Spider
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15Casino Royale (2006)
2007 Aston Martin DBS
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16The Dark Knight Üçlemesi (2005-12)
Tumbler Batmobil
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17The Italian Job (1969)
1967 Model Austin Mini Cooper S 1275
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18Back to the Future (1985-1990)
Delorean DMC-12
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19Hayalet Avcıları / Ghostbusters (1984-89)
1959 Model Cadillac Miller Meteor "Ecto 1"
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20The Blues Brothers (1980)
1974 Model Dodge Monaco Bluesmobile
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21Bullitt (1968)
1968 Model Ford Mustang GT 390 Fastback (Bullitt)
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22The Spy Who Loved Me (1977)
1976 Model Lotus Esprit S1 "Islak Nellie"
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23American Graffiti (1973)
1932 Model Ford Coupe
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24Vanishing Point (1971)
1970 Model Dodge Challenger R/T
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25Christine (1983)
1958 Model Plymouth Fury (Christine)
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26Le Mans (1971)
1970 Model Porsche 917
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27Starsky & Hutch (2004)
1974 Model Ford Gran Torino
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28A-Takımı / The A-Team (2010)
1994 Model GMC Vandura
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292 Fast 2 Furious (2003)
2002 Nissan Skyline GT-R R34
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BONUS: FİLMLERE ÖZEL TASARIMLAR
Blade Runner 2049 (2017)
Endüstri mühendisi Syd Mead ve tasarımcı Gene Winfield‘ın imzasını taşıyan tasarımlarıyla Spinner‘ların en önemli özelliği dikey kalkış/iniş sağlayan sistemleri.
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31
Minority Report (2002)
2054 model bu araç, göz alıcı kırmızı rengi ve muhteşem tasarımıyla olduğu kadar kendi kendini sürebilme, konuşarak kumanda edilme ve yolcuların kişilik ve ruh haline göre müzik seçebilme gibi teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.
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TRON: Legacy (2010)
Daniel Simon’un, tasarladığı Light Runner adındaki bu otomobil / motorsiklet mayın döşeyen ve roket atan silahlara sahip.
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33Transformers / 1977 Chevrolet Camaro