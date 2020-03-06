James Bond yıldızı zirvede (IMDb mart starmetre verileri)
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, mart ayının en popüler isimlerini listeledi. İşte James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die'da rol alan Ana de Armas'ın zirvede olduğu 25 kişilik liste...
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