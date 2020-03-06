James Bond yıldızı zirvede (IMDb mart starmetre verileri)

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, mart ayının en popüler isimlerini listeledi. İşte James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die'da rol alan Ana de Armas'ın zirvede olduğu 25 kişilik liste...

06.03.2020 - 07:02




25. Joel Kinnaman


24. Thomasin McKenzie


23. Martha Higareda
22. Rebecca Ferguson
21. Dichen Lachman
20. Anya Taylor-Joy
19. Annabella Sciorra
18. Karen Gillan
17. Jane Levy
16. Ali Larter
14. Emily Blunt


15. Kate Mara
13. Laysla De Oliveira
12. Emilia Jones
11. Hannah John-Kamen
10. Margot Robbie
9. Lena Olin

8. Natalie Dreyfuss


7. Taika Waititi

6. Logan Lerman
5. Teresa Palmer

4. Jeri Ryan
3. Lindsey Morgan
2. Sophia Lillis
1. Ana de Armas

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER