James Bond'dan yeni görsel

14.07.2020 - 06:39
10 Nisan’da gösterime girmesi beklenirken corona virüs nedeniyle 25 Kasım’a ertelenen filmin vizyon tarihi son olarak; İngiltere için 12 Kasım, ABD için 20 Kasım olarak güncellendi.
Daniel Craig’in beşinci ve son kez hayat verdiği James Bond karakteri baba oluyor. Seyirci, 60 yıllık geçmişi olan serinin yeni filminde 007 kod adlı ajanın beş yaşındaki kızıyla tanışacak.
Çekimler sırasında kaza geçiren 51 yaşındaki Craig ayak bileğinden operasyon geçirdi ve iki hafta sete çıkamadı.