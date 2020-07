James Bond'dan yeni görsel

Cary Joji Fukunaga'nın yönetmen koltuğuna oturduğu No Time To Die'dan (Ölmek İçin Zaman Yok) yeni bir görsel paylaşıldı. Görselde Daniel Craig'in canlandırdığı James Bond ile Ralph Fiennes'in hayat verdiği M, Hammersmith Köprüsü'nde bir arada duruyor. No Time To Die görseli, sahnenin çekilmesinin birinci yılı nedeniyle paylaşıldı. Bilindiği gibi serinin 25. filmi corona virüs yüzenden ertelenmişti. İşte merakla beklenen No Time To Die hakkında merak edilenler...