James Bond'dan yeni görsel

Yıldız oyuncu Daniel Craig'in son kez James Bond olarak seyirciyle buluşacağı No Time To Die'dan (Ölmek İçin Zaman Yok) resmi olarak yeni bir görsel paylaşıldı. İşte James Bond ile Ralph Fiennes'in hayat verdiği M'in son kez bir araya geldiği fotoğrafın ayrıntıları ve film hakkında merak edilenler...

Abone ol Paylaş







14.07.2020 - 06:39

Cary Joji Fukunaga'nın yönetmen koltuğuna oturduğu No Time To Die'dan (Ölmek İçin Zaman Yok) yeni bir görsel paylaşıldı. Görselde Daniel Craig'in canlandırdığı James Bond ile Ralph Fiennes'in hayat verdiği M, Hammersmith Köprüsü'nde bir arada duruyor. No Time To Die görseli, sahnenin çekilmesinin birinci yılı nedeniyle paylaşıldı. Bilindiği gibi serinin 25. filmi corona virüs yüzenden ertelenmişti. İşte merakla beklenen No Time To Die hakkında merak edilenler...

10 Nisan’da gösterime girmesi beklenirken corona virüs nedeniyle 25 Kasım’a ertelenen filmin vizyon tarihi son olarak; İngiltere için 12 Kasım, ABD için 20 Kasım olarak güncellendi.

No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok), ilk Bond filmi Dr. No’nun 250 katı maliyetle çekilirken, tüm zamanların en pahalı James Bond filmi oldu. Daniel Craig'in James Bond’u canlandırdığı film, yapım şirketine 200 milyon sterline mal oldu. Daha önce çekilen en pahalı Bond filmleri 182 milyon sterline mal olan Spectre ile 138 milyon sterline mal olan Skyfall idi.

Daniel Craig’in beşinci ve son kez hayat verdiği James Bond karakteri baba oluyor. Seyirci, 60 yıllık geçmişi olan serinin yeni filminde 007 kod adlı ajanın beş yaşındaki kızıyla tanışacak.

Çekimler sırasında kaza geçiren 51 yaşındaki Craig ayak bileğinden operasyon geçirdi ve iki hafta sete çıkamadı.

Kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışan Bond'un, oldukça tehlikeli yeni bir teknolojiye sahip olan gizemli bir suçluyla mücadelesini anlatan filmin oyuncu kadrosu da yıldızlardan oluşuyor.

Craig ile beraber Spectre‘da rol alan Seydoux ve Christoph Waltz'ın yanı sıra Bohemian Rhapsody ile Oscar kazanan Rami Malek, yeni kötü karakteri olarak hikayede yer alıyor.

Nisan'da vizyona girecek filmin müziği 5 Grammy ödüllü yeni nesil müzisyen Billie Eilish'e emanet edildi. Filmle aynı ismi taşıyan şarkıyı seslendiren 18 yaşındaki müzisyen, ilki 1962 yılında çekilen 007 serisinin en genç bestecisi oldu.

İngiliz Kraliyet Postası, yeni James Bond filmi için 10 çeşit içeren sınırlı sayıda pul serisi bastırdı.

No Time To Die'dan fotoğraflar...