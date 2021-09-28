James Bond'un kadın olup olmayacağı tartışmasında son nokta

007 kod adlı ajan James Bond bir erkek karakter olarak kalmaya devam edecek! Bir süredir devam eden “Yeni James Bond’u bir kadın oyuncu canlandırabilir mi?” tartışmasına 25’inci James Bond filmi No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminin yapımcısı Barbara Broccoli son noktayı koydu.

Yapımcı, bir kadının, bu casusu canlandıramayacağını düşünüyor. Broccoli, beşinci ve son kez Bond’u oynayan Daniel Craig’in yerine geçen kişiyi ise 2022’ye kadar tartışmaya açmayacağını söyledi.