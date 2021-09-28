James Bond'un kadın olup olmayacağı tartışmasında son nokta

ntv.com.tr 28.09.2021 - 10:11
007 kod adlı ajan James Bond bir erkek karakter olarak kalmaya devam edecek! Bir süredir devam eden “Yeni James Bond’u bir kadın oyuncu canlandırabilir mi?” tartışmasına 25’inci James Bond filmi No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminin yapımcısı Barbara Broccoli son noktayı koydu.
Yapımcı, bir kadının, bu casusu canlandıramayacağını düşünüyor. Broccoli, beşinci ve son kez Bond’u oynayan Daniel Craig’in yerine geçen kişiyi ise 2022’ye kadar tartışmaya açmayacağını söyledi.
PA haber ajansına konuşan Broccoli, 007’nin her zaman bir erkek karakter olacağına inandığını belirtti.
Broccoli, “James Bond bir erkek karakterdir. Umarım kadınlarla, kadınlar için, kadınlar tarafından, kadınlarla ilgili daha çok film yapılır” diye konuştu.
"DANIEL'İN SONSUZA KADAR OYNAMASINI İSTİYORUM"
“Erkek bir karakter yaratıp, onu bir kadının canlandırmasını sağlamamız gerektiğini düşünmüyorum. Yani, onu erkek olarak görüyorum” diyen yapımcı, son filmi Ölmek İçin Zaman Yok’un ardından rolü artık oynamayacak olan Daniel Craig'in görevi bırakacağı gerçeğiyle yüzleşmediğini de itiraf etti.
Broccoli, “Aslında inkar ediyorum. Daniel'in sonsuza kadar devam etmesini çok istiyorum. Onun yerine geçecek kişiyi düşünmüyorum. Bunu seneye tartışacağım” dedi.
Broccoli ayrıca, “Karaktere 15 yıl boyunca her şeyini veren Daniel Craig'in görevini muhteşem şekilde yerine getirme başarısını kutlamak istiyoruz. Onu gerçekten kutlamanın zamanı geldi” diye konuştu.
İngiliz yapımı Bond serisinin son halkası Ölmek İçin Zaman Yok filmini yöneten ilk Amerikalı yönetmen Cary Joji Fukunaga, karaktere hayat verecek oyuncular arasında daha fazla çeşitlilik görmek isteyip istemediği sorulduğunda, “Bu zor bir şey. Aslında bu konuda güçlü bir fikrim yok. Sanırım Daniel'in ayak izlerini takip etmek herkes için zor olacak, çünkü ben Pierce Brosnan'ı ne kadar sevsem de 20'li yaşlarımın başındaydım ve filmlere daha yüzeysel bakıyordum” dedi.
Yönetmen ayrıca, “Daniel geldiği zaman, karakter daha önce görmediğim şekilde çok farklı bir boyuta ulaşmıştı. Bir yetişkin olarak arkama yaslanıp izlememi sağladı. Karakteri kim oynuyorsa o karizmaya, o seviyelere sahip olması gerekir” şeklinde konuştu.
53 yaşındaki Craig, geçen hafta Radio Times'a konuşurken Bond'un erkek olarak kalması gerektiğine inandığını söylemişti. Craig, "Kadınlar ve siyah oyuncular için daha iyi roller olmalı. Bir kadın James Bond kadar iyi bir rol alması oynayabilecekken, neden James Bond’u oynasın ki?” demişti.
Craig, Fleabag'in yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge'in senaryo ekibine dahil olmasının "her şeyi renklendirmek" anlamına geldiğini, ancak onun Bond hayranı olduğunu ve "onu farklı bir yöne götürmek üzere olmadığını" da söylemişti.
Craig’in Bond'un bir erkek oyuncu tarafından oynanması gerektiği yönündeki açıklamasını pek çok oyuncu da desteklemişti. 2017'de Entertainment Tonight'a verdiği röportajda, ünlü oyuncu Halle Berry de aynı görüşü dile getirmişti.