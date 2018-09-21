James Bond'un yeni yönetmeni Cary Fukunaga oldu

James Bond serisinin 25. filmiyle ilgili bir kriz daha çözüldü. Önce Daniel Craig'in rol alıp almayacağı uzunca süre tartışılan filmin şimdi de yönetmeni değişti.
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Uzun süren tartışmalar sonrası yeniden 007 rolünü oynacak İngiliz oyuncu Daniel Craig başrolünde olduğu James Bond filminin yeni yönetmeni belli oldu. True Detective dizisiyle adını duyuran Cary Fukunaga, 25. Bond filmini yönetecek.
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Oscarlı yönetmen Danny Boyle'un yapımcılarla kriz yaşayıp son anda projeden çekilmesinin ardından uzun bir süredir yeni Bond filmini kimin yöneteceği merak ediliyordu.
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Boyle'ın ardından 007'nin yeni macerasını yönetmek için Görevimiz Tehlike-Yansımalar'ın yönetmeni Christopher McQuarrie, Arrival ve Blade Runner 2049'la adından sözettiren Denis Villenueve, Hell or High Water filmiyle büyük beğeni toplayan David Mackenzie'nin adı geçmişti.
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Ancak yapımcılar, True Detective dizisi ve Beasts of No Nation filmiyle bir anda Hollywood'un gözde yönetmenleri arasına giren Cary Fukunaga'da karar kıldı.
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Yapımcılar, Fukunaga'nın yaratıcılık ve çeşitliliğiyle bir James Bond filmi yönetmek için harika seçim olduğunu açıkladı.
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Daniel Craig'in son kez James Bond olarak kamera karşısına geçeceği filmin çekimlerine Mart 2019'da başlanacak. 25. Bond filminin vizyon tarihi ise 14 Şubat 2020...