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James Dean'in kaza fotoğrafları açık artırmada

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu James Dean'in kaza fotoğrafları açık artırmaya çıkıyor.

  • 1

    ABD'li oyuncu James Dean, lüks spor otomobil ve yarış tutkusuyla biliniyordu.


  • 2

    24 yaşında Porsche marka otomobili ile Kaliforniya'da yaptığı feci kazada hayatını kaybetti.


  • 3

    1955'te yaşanan o kazadan sonra otomobilin enkazı kayboldu. 


  • 4

    Halen bulunamayan hurda otomobilin orjinal görüntüleri Dean'ın çarptığı sürücünün avukatına verilmişti.


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    Daha önce hiç görülmeyen o kadar ABD Boston'da 20 bin dolara (Yaklaşık 115 bin TL) açık artırmaya sunulacak.
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