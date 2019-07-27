James Dean'in kaza fotoğrafları açık artırmada

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu James Dean'in kaza fotoğrafları açık artırmaya çıkıyor.
-
ABD'li oyuncu James Dean, lüks spor otomobil ve yarış tutkusuyla biliniyordu.
-
24 yaşında Porsche marka otomobili ile Kaliforniya'da yaptığı feci kazada hayatını kaybetti.
-
1955'te yaşanan o kazadan sonra otomobilin enkazı kayboldu.
-
Halen bulunamayan hurda otomobilin orjinal görüntüleri Dean'ın çarptığı sürücünün avukatına verilmişti.
-
Daha önce hiç görülmeyen o kadar ABD Boston'da 20 bin dolara (Yaklaşık 115 bin TL) açık artırmaya sunulacak.