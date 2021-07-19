Japon Arkeolog Kimiyoshi Matsumura Türkiye'de insanlık tarihinin izini sürüyor

Türk halkıyla birlikte yaşamaya alıştığını belirten Kimiyoshi, şunları dile getirdi: "Köye ilk geldiğimizde 'Bunlar ne için geldi, ne yapıyorlar?' diye düşünmüştü halk. Ama artık birbirimize alıştık. Bizi seviyorlar.Biz, Japonlar ile ilgili tarihi araştırmak için değil, insanlığın tarihini araştırmak için buradayız" dedi.