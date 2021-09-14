Japon geleneksel Kabuki tiyatrosu dünyaya açılıyor
Japon geleneksel Kabuki tiyatrosu, ilk kez deniz aşırı seyirciye yönelik çevrim içi yayımlanacak. (Fotoğraflar: AFP/AP-Arşiv)
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14.09.2021 - 10:22
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, corona virüs etkisi nedeniyle kültürel gösteri dijital olarak izleyiciyle buluşacak. Karar uyarınca Japon geleneksel Kabuki tiyatrosu, ülke dışındaki izleyicilere yönelik ilk kez internetten yayımlanacak.
Bu kapsamda Kyoto eyaletindeki Minamiza Tiyatrosu'nda sergilenen Cho Kabuki gösterisi, İngilizce altyazıyla 20-26 Eylül'de yayına girecek.
İleri derece görüntüleme teknolojisiyle sunulacak gösteride, Kabuki sanatçısı Nakamura Şido ve sanal figür Hatsune Miku başrolü paylaşacak.
Gösteriyi çevrim içi izlemek isteyenler için biletler 11 ülkede satışa çıkarılacak.
Yapımcı firma Shochiku, corona virüs nedeniyle Japonya'ya gelemeyen deniz aşırı seyircinin talebi doğrultusunda bu kararın alındığını açıkladı,
Geleneksel Japon tiyatrosunun, salgına rağmen deneyimlenmesini istediklerini kaydeden firma, bu kararın, gösteri sanatlarına yönelik yeni kültürel etkileşim fırsatlarına kapı aralayacağını açıkladı.
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