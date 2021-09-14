Japon geleneksel Kabuki tiyatrosu dünyaya açılıyor

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, corona virüs etkisi nedeniyle kültürel gösteri dijital olarak izleyiciyle buluşacak. Karar uyarınca Japon geleneksel Kabuki tiyatrosu, ülke dışındaki izleyicilere yönelik ilk kez internetten yayımlanacak.