Japon sanatçıdan gerçekçi yemek illüstrasyonları
Japon sanatçı Yoshinobu Saito, görenlerin ağzını sulandıran realistik illüstrasyonlarıyla ilgi çekiyor.
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Japon sanatçı Yoshinobu Saito, görenlerin ağzını sulandıran illüstrasyonlara imza atıyor.
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Daha önce karakter tasarımcısı olarak çalışan Saito, sanatsal yeteneğini gastronomi ilgisiyle birleştirince ortaya sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken eserler çıktı.
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3Realist illüstrasyonlar, insanın açlık duygusunu tetikliyor.
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4İşte Yoshinobu Saito’nun dikkat çekici derecede gerçekçi illüstrasyonları...
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