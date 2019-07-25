NTV

Japon sanatçıdan gerçekçi yemek illüstrasyonları

Japon sanatçı Yoshinobu Saito, görenlerin ağzını sulandıran realistik illüstrasyonlarıyla ilgi çekiyor.

  • 1

    Japon sanatçı Yoshinobu Saito, görenlerin ağzını sulandıran illüstrasyonlara imza atıyor.

  • 2

    Daha önce karakter tasarımcısı olarak çalışan Saito, sanatsal yeteneğini gastronomi ilgisiyle birleştirince ortaya sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken eserler çıktı.

  • 3

    Realist illüstrasyonlar, insanın açlık duygusunu tetikliyor.
  • 4

    İşte Yoshinobu Saito’nun dikkat çekici derecede gerçekçi illüstrasyonları...
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin