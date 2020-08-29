Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yer alan Sanat Akvaryum’u müzesi 30 binden fazla balığa ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Hidetomo Kimura, Japon kültüründe önemli bir yer tutan Koi ve Japon balıklarının yaşayan sanat eserleri olduğunu düşüncesiyle sergiyi açtığını söyledi.

ntv.com.tr 29.08.2020 - 12:26

Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 1

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yer alan Sanat Akvaryum’u Müzesi, sahip olduğu 30 binden fazla balık ile ziyaretçilerini büyülüyor. 

Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 2

Japon sanatçı Hidetomo Kimura tarafından 2007 yılında açılan müzede aralarında nadir bulunan  japon balıkları ve Koi balıkları, Led ışıklarla aydınlatılmış su tanklarrında ve çeşitli şekillerdeki akvaryumlarda sergileniyor.

Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 3

YAŞAYAN SANAT ESERLERİ

Kimura, Koi ve japon balıklarının Japon sanatında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, onları yaşayan bir sanat eseri olarak gördüğünü söyledi.

Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 4
Hidetomo’nun Sanat Akvaryumu, 2007 yılından bu yana her yaz geçici sergiler açıyor, ancak bu yıldan itibaren müzedeki sergiler kalıcı hale gelecek.
Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 5

DOĞA SANATLA BULUŞUNCA

Kimura, "Öğeler veya fotoğraflar yerine gerçek balıkları kullanarak bir canlı sanat sergisi oluşturmak istedim. Böylelikle, özel olarak tasarlanmış bir alanı doğanın güzelliğiyle buluşturan parıldayan sanat yerleri ortaya çıktı” dedi.
Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 6
Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 7
Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 8
Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 9
Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 10
Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 11
Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 12
Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor - 13

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