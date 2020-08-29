Japonya'nın yaşayan müzesinde 30 binden fazla balık sergileniyor

ntv.com.tr 29.08.2020 - 12:26
Japonya’nın başkenti Tokyo’da yer alan Sanat Akvaryum’u Müzesi, sahip olduğu 30 binden fazla balık ile ziyaretçilerini büyülüyor.
Japon sanatçı Hidetomo Kimura tarafından 2007 yılında açılan müzede aralarında nadir bulunan japon balıkları ve Koi balıkları, Led ışıklarla aydınlatılmış su tanklarrında ve çeşitli şekillerdeki akvaryumlarda sergileniyor.
Kimura, Koi ve japon balıklarının Japon sanatında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, onları yaşayan bir sanat eseri olarak gördüğünü söyledi.