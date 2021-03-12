Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski üst düzey danışmanı Jared Kushner'ın Beyaz Saray anılarını yazdığı kitapta; hapishane reformu, ticaret anlaşmaları, azil soruşturması ve corona virüs pandemisinin anlatılacağı konuşuluyor.

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12.03.2021 - 06:36

Donald Trump'ın damadı ve eski üst düzey danışmanı 'ın damadı ve eski üst düzey danışmanı Jared Kushner 'ın Beyaz Saray deneyimini kitaplaştıracağı belirtiliyor.

Reuters'ın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre Kushner, kitabın büyük kısmında İsrail ile bir dizi Arap devleti arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yaptığı anlaşmalara yoğunlaşacak.

Trump'ın görevden ayrılması öncesinde imzalanan İbrahim Anlaşmaları İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas arasında uzlaşı sağlamıştı.

Kushner'ın kitabında ayrıca hapishane reformu, ticaret anlaşmaları, Trump'ın azil soruşturması ve yönetimin koronavirüs pandemisine yanıtı da yer alacak.





ABD'nin Çin ilişkileri, 2016 seçimlerine Rus müdahalesine dair soruşturma, sınır krizi ve George Floyd'un ölümünü üzerine başlayan ırksal huzursuzluğa da değinilecek.

Reuters'ın kaynağı, Kushner'ın "hesaplaşmayı değil, tarihsel bağlam sunmayı ve okurların Trump Beyaz Sarayı'nda çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlamasına yardımcı olmayı amaçladığını" söylüyor.

Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra eşi Ivanka Trump'la birlikte Miami, Florida'ya taşınan 40 yaşındaki Kushner'ın eski başkanın danışmanlığından ayrıldığı belirtiliyor.