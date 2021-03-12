Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski üst düzey danışmanı Jared Kushner'ın Beyaz Saray anılarını yazdığı kitapta; hapishane reformu, ticaret anlaşmaları, azil soruşturması ve corona virüs pandemisinin anlatılacağı konuşuluyor.

12.03.2021 - 06:36

Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor - 1
Donald Trump'ın damadı ve eski üst düzey danışmanı Jared Kushner'ın Beyaz Saray deneyimini kitaplaştıracağı belirtiliyor.
Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor - 2
Reuters'ın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre Kushner, kitabın büyük kısmında İsrail ile bir dizi Arap devleti arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yaptığı anlaşmalara yoğunlaşacak.
Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor - 3

Trump'ın görevden ayrılması öncesinde imzalanan İbrahim Anlaşmaları İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas arasında uzlaşı sağlamıştı.

Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor - 4
Kushner'ın kitabında ayrıca hapishane reformu, ticaret anlaşmaları, Trump'ın azil soruşturması ve yönetimin koronavirüs pandemisine yanıtı da yer alacak.

Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor - 5
ABD'nin Çin ilişkileri, 2016 seçimlerine Rus müdahalesine dair soruşturma, sınır krizi ve George Floyd'un ölümünü üzerine başlayan ırksal huzursuzluğa da değinilecek.
Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor - 6
Reuters'ın kaynağı, Kushner'ın "hesaplaşmayı değil, tarihsel bağlam sunmayı ve okurların Trump Beyaz Sarayı'nda çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlamasına yardımcı olmayı amaçladığını" söylüyor.
Jared Kushner, Beyaz Saray anılarını yazıyor - 7
Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra eşi Ivanka Trump'la birlikte Miami, Florida'ya taşınan 40 yaşındaki Kushner'ın eski başkanın danışmanlığından ayrıldığı belirtiliyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER