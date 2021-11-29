Jared Leto: Gucci Ailesi'nde rol almak damarlarımı zeytinyağıyla doldurdu

Leto, "Evet, İtalyan aksanım vardı ve onu sevip benimsedim ve o bölgede mümkün olduğu kadar ve mümkün olduğu sürece yaşadım" diye devam etti.

Leto ayrıca, "O yaratıcı mağaraya tırmandım, kalın ve ince bağırsaklardan geçerek tek ve biricik Paolo Gucci'nin yemek borusundan çıktım" şeklinde konuştu.