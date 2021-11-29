Jared Leto: Gucci Ailesi'nde rol almak damarlarımı zeytinyağıyla doldurdu

Haberler 29.11.2021 - 17:08
Jared Leto, renkli ve yeni röportajında Paolo Gucci'nin mirasını kameraya almaktan bahsetti ve rolünün "İtalya'ya yazdığı aşk mektubu" olduğunu iddia etti.
26 Kasım'da vizyona giren Ridley Scott'ın biyografi filmi Gucci Ailesi'nde (House of Gucci) Leto, İtalyan moda tasarımcısını canlandırıyor.
i-D dergisine konuşan oyuncuya gerçek Gucci'nin mirasının nasıl ele alındığı hakkında soru soruldu.
Independent'in aktardığı habere göre Leto, soruyu, "Her şeyi yaptım" diye yanıtladı.
Leto, "Bu filmin ortasında arabiata sosundan şeritleri burnumdan çekiyordum. Damarlarımda zeytinyağı akıyordu. Altından girip üstünden çıktım. Derimden biyopsi örneği alsanız parmesan peyniri olarak geri dönerdi! Bu benim İtalya'ya aşk mektubum" dedi.
"Paolo'yu canlandırmak sfinkter kasımdan bovling topu doğurmak gibiydi" diyen Leto, "Sette kıçımın iki küçük tavuk kemiği gibi titrediğini söyleyip duruyordum. Çok fiziksel bir performanstı. Bence fitilli kadife kumaşta bir şey var: Giydiğinizde tutuşabilirsiniz" diye konuştu.
Filmde Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons ve Al Pacino'yla birlikte rol alan Leto, "çok çalışıp çok hazırlık yapıldığını" da sözlerine ekledi.
Leto, "Evet, İtalyan aksanım vardı ve onu sevip benimsedim ve o bölgede mümkün olduğu kadar ve mümkün olduğu sürece yaşadım" diye devam etti.
Leto ayrıca, "O yaratıcı mağaraya tırmandım, kalın ve ince bağırsaklardan geçerek tek ve biricik Paolo Gucci'nin yemek borusundan çıktım" şeklinde konuştu.