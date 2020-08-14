Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?)

Dünyaca ünlü oyuncu ve müzisyen Jared Leto yeni bir film hazırlığında. Oyuncu Tron adlı yeni filminde başrolde oynayacağı doğrulandı. Hollywood'un yanı sıra festival filmlerinde de ismini gördüğümüz, kariyer basamaklarını hızla tırmanarak Dallas Buyers Club'taki rolüyle Oscar'ı kazanan ünlü aktör bugüne dek hangi filmlerde rol aldı?

NTV - AFP 14.08.2020 - 18:02

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 1

Jared Leto'nun Disney çatısı altında hazırlanan yeni Tron'da oynayacağı kesinleşti.

Yeni Tron'da Leto'nun oynayacağı haberlerin ortaya çıkmasının ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımla yeni Tron filminde rol alacağını doğrulayan oyuncu filmden Tron: Ares adıyla söz etti.
Leto, daha sonra bu tweet‘i silip Ares ifadesini çıkararak yeni bir tweet atmış olsa da, önceki paylaşımının ekran görüntüsü çoktan alındı.

The Hollywood Reporter da 2017 yılında yayınladığı bir haberde projeden Tron: Ares adıyla söz etmişti. 

Jared Leto'nun da silmiş de olsa ilk attığı tweet'te Tron: Ares kullanması bu ismin gerçek olma ihtimalini epey artırıyor.

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 2

YENİ BAŞROL: TRON

1980’li yılların kült bilimkurgu filmlerinden Tron‘un 28 yıl sonra gelen devam filmi Tron: Legacy'İ Garth Davis‘in yönetecek.

Filmin başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto‘nun yer alacağı doğrulandı.

Leto, aynı zamanda filmin yapımcılarından biri olacak.

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 3

Öte yandan Tron: Legacy’nin müziklerine imza atan Daft Punk‘ın, bu yeni projenin de parçası olabileceği konuşuluyor. Ancak şu an için Daft Punk’ın projeye dâhil olup olmayacağı kesinleşmiş değil.

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 4

JARED LETO KİMDİR?

Oscar'lı ve Altın Küre'li bir aktör...

Aynı zamanda şarkıcı, söz yazarı ve yönetmen

Sınırlarını zorlamayı seven hem yakışıklılığıyla hem de oyunculuk yeteneğiyle adından söz ettiren Jared Leto, 6 Aralık 1971'de Louisiana eyaleti sınırları içerisinde bulunan Bossier City'de dünyaya geldi.

Jared'ı ''Hippi'' olarak tanımlayan annesi onun sanata olan ilgisini kazanmasını sağladı.

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 5
50 yaşına yaklaşan jared Leto, sınırlarını zorlamayı sevdi ve alternatif projelerde yer almayı tercih etti.

Leto, kariyer basamaklarını 90'larda televizyon şovlarındaki kısa rollerle tırmanmaya başladı.
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 6

"MY SO-CALLED LİFE" DİZİSİYLE GENÇ BİR İDOL OLMAYI BAŞARDI

90'ların sonunda aktörün adımları hızlandı...

Olimpiyat koşucusu Steve Prefontaine'i canlandırdığı Prefontaine,
George Clooney, Sean Penn, John Travolta ve Woddy Harrelson gibi isimlerle aynı kadroda yer aldığı The Thin Red Line"
David Fincher imzali kült film Fight Club" Leto'nun kariyer karnesine altın harflerle yazıldı.
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 7

Takvimler 2002 yılını gösterdiğinde Leto, hayatının en zor rolünü canlandırdı.

Darren Aronofsky'nin Requiem For A Dream" filminde bağımlı bir genci oynayan aktör rolü için 12 kilo verdi.

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 8


2007 yılında  John Lennon'i vuran hayranı Mark David Chapman'ı canlandırdığı "Chapter 27"de ise rolü için tam 30 kilo aldı.

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 9

2013'te "Dallas Buyers Club" filminde Matthew Mcconaughey'e yardımcı rolde eşlik eden aktör Oscar'i kazandı.

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 10

Böylelikle Mcconaughey ile Leto; Hem En İyi Erkek Oyuncu hem de En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'larını kimseye bırakmadı.

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 11

Jared Leto kariyerinin en riskli sınavını 2016'da verdi. 

O güne dek Jack Nicholson, Heath Ledger gibi isimlerin canlandırdığı ve büyük övgü topladığı Joker karakterine "Suicide Squad" filminde hayat veren aktör rolünü 'neredeyse Shakespearevari' ve 'karakterin güzel felaketi' olarak tanImladı. 

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 12

Profesyonel olarak müzikle de uğraşan Leto'nun "Mars'a 30 saniye"  iimli grubuyla kayddettiği 7 albümü var. 

JARED LETO'NUN FİLMLERİ

Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 13

1. Suicide Squad 

IMDb: 6.0
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 14

2. Sınırsızlar Kulübü

IMDb: 8
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 15

3. Dövüş Kulübü 

IMDb: 8,8
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 16

4. The Outsider 

IMDb: 6.3
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 17

5. Bir Rüya İçin Ağıt 

IMDb: 8.3
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 18

6. Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

IMDb: 8.1
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 19

7. Amerikan Sapığı

IMDb: 7.6
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 20

8. Bay Hiçkimse 

IMDb: 7.9
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 21

9. Panik Odası 

IMDb: 6.8
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 22

10. Büyük İskender 

IMDb: 5.6
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 23

11. Savaş Tanrısı 

IMDb: 7.6
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 24

2. Aklım Karıştı 

IMDb: 7.3
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 25

13. İnce Kırmızı Hat 

IMDb: 7.6
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 26

14. Gerçek Efsaneler

IMDb: 5.5
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 27

15. Yalnız Kalpler

IMDb: 6.5
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 28

16. Chapter 27

IMDb: 5.7
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 29

17. Dönüşüm

IMDb: 6.4
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 30

18. Prefontaine 

IMDb: 6.8
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 31

19. Black and White

IMDb: 5.0
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 32

20. Basil 

IMDb: 6.1
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 33

21. Sol Goode 

IMDb: 5.5
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 34

22.Sunset Strip

IMDb: 5.6
Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?) - 35

23.The Last of the High Kings

IMDb: 6.3

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