Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?)

Jared Leto'nun Disney çatısı altında hazırlanan yeni Tron'da oynayacağı kesinleşti.

Yeni Tron'da Leto'nun oynayacağı haberlerin ortaya çıkmasının ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımla yeni Tron filminde rol alacağını doğrulayan oyuncu filmden Tron: Ares adıyla söz etti.

Leto, daha sonra bu tweet‘i silip Ares ifadesini çıkararak yeni bir tweet atmış olsa da, önceki paylaşımının ekran görüntüsü çoktan alındı.

The Hollywood Reporter da 2017 yılında yayınladığı bir haberde projeden Tron: Ares adıyla söz etmişti.

Jared Leto'nun da silmiş de olsa ilk attığı tweet'te Tron: Ares kullanması bu ismin gerçek olma ihtimalini epey artırıyor.