Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?)

NTV - AFP 14.08.2020 - 18:02
Jared Leto'nun Disney çatısı altında hazırlanan yeni Tron'da oynayacağı kesinleşti.
Yeni Tron'da Leto'nun oynayacağı haberlerin ortaya çıkmasının ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımla yeni Tron filminde rol alacağını doğrulayan oyuncu filmden Tron: Ares adıyla söz etti.
Leto, daha sonra bu tweet‘i silip Ares ifadesini çıkararak yeni bir tweet atmış olsa da, önceki paylaşımının ekran görüntüsü çoktan alındı.
The Hollywood Reporter da 2017 yılında yayınladığı bir haberde projeden Tron: Ares adıyla söz etmişti.
Jared Leto'nun da silmiş de olsa ilk attığı tweet'te Tron: Ares kullanması bu ismin gerçek olma ihtimalini epey artırıyor.
1980’li yılların kült bilimkurgu filmlerinden Tron‘un 28 yıl sonra gelen devam filmi Tron: Legacy'İ Garth Davis‘in yönetecek.
Filmin başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto‘nun yer alacağı doğrulandı.
Leto, aynı zamanda filmin yapımcılarından biri olacak.
Öte yandan Tron: Legacy’nin müziklerine imza atan Daft Punk‘ın, bu yeni projenin de parçası olabileceği konuşuluyor. Ancak şu an için Daft Punk’ın projeye dâhil olup olmayacağı kesinleşmiş değil.
Oscar'lı ve Altın Küre'li bir aktör...
Aynı zamanda şarkıcı, söz yazarı ve yönetmen
Sınırlarını zorlamayı seven hem yakışıklılığıyla hem de oyunculuk yeteneğiyle adından söz ettiren Jared Leto, 6 Aralık 1971'de Louisiana eyaleti sınırları içerisinde bulunan Bossier City'de dünyaya geldi.
Jared'ı ''Hippi'' olarak tanımlayan annesi onun sanata olan ilgisini kazanmasını sağladı.
Takvimler 2002 yılını gösterdiğinde Leto, hayatının en zor rolünü canlandırdı.
Darren Aronofsky'nin Requiem For A Dream" filminde bağımlı bir genci oynayan aktör rolü için 12 kilo verdi.
2007 yılında John Lennon'i vuran hayranı Mark David Chapman'ı canlandırdığı "Chapter 27"de ise rolü için tam 30 kilo aldı.
Jared Leto kariyerinin en riskli sınavını 2016'da verdi.
O güne dek Jack Nicholson, Heath Ledger gibi isimlerin canlandırdığı ve büyük övgü topladığı Joker karakterine "Suicide Squad" filminde hayat veren aktör rolünü 'neredeyse Shakespearevari' ve 'karakterin güzel felaketi' olarak tanImladı.
Profesyonel olarak müzikle de uğraşan Leto'nun "Mars'a 30 saniye" iimli grubuyla kayddettiği 7 albümü var.
JARED LETO'NUN FİLMLERİ