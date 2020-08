Jared Leto yeni filmi Tron için hazırlanıyor (Jared Leto kimdir?)

The Hollywood Reporter da 2017 yılında yayınladığı bir haberde projeden Tron: Ares adıyla söz etmişti.

Öte yandan Tron: Legacy’nin müziklerine imza atan Daft Punk‘ın, bu yeni projenin de parçası olabileceği konuşuluyor. Ancak şu an için Daft Punk’ın projeye dâhil olup olmayacağı kesinleşmiş değil.

Sınırlarını zorlamayı seven hem yakışıklılığıyla hem de oyunculuk yeteneğiyle adından söz ettiren Jared Leto, 6 Aralık 1971'de Louisiana eyaleti sınırları içerisinde bulunan Bossier City'de dünyaya geldi. Jared'ı ''Hippi'' olarak tanımlayan annesi onun sanata olan ilgisini kazanmasını sağladı.

"MY SO-CALLED LİFE" DİZİSİYLE GENÇ BİR İDOL OLMAYI BAŞARDI 90'ların sonunda aktörün adımları hızlandı... Olimpiyat koşucusu Steve Prefontaine'i canlandırdığı Prefontaine, George Clooney, Sean Penn, John Travolta ve Woddy Harrelson gibi isimlerle aynı kadroda yer aldığı The Thin Red Line" David Fincher imzali kült film Fight Club" Leto'nun kariyer karnesine altın harflerle yazıldı.

Darren Aronofsky'nin Requiem For A Dream" filminde bağımlı bir genci oynayan aktör rolü için 12 kilo verdi.

