Jason Momoa’lı Aquaman’den ilk kareler
Başrolünde Game of Thrones’un yıldızlarından Jason Momoa’nın yer aldığı Aquaman’den ilk kareler paylaşıldı.
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Aquaman, bu yılın sonunda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Game of Thrones’un Khal Drogo karakteriyle ünlenen Jason Momoa’nın başrolde yer aldığı filmin yönetmenliğini James Wan üstleniyor.
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Mera rolünde Amber Heard’ın yer aldığı filmde ayrıca Kraliçe Atlanna rolünü Nicole Kidman canlandırıyor.
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Filmde Arthur Curry, Atlantis sualtı krallığının mirasçısı olduğunu öğrenir. Artık halkını yönetmek ve dünyaya bir kahraman olmak için ilerlemelidir.
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Film, 20 Aralık’ta gösterime giriyor.