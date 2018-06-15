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Jason Momoa’lı Aquaman’den ilk kareler

Başrolünde Game of Thrones’un yıldızlarından Jason Momoa’nın yer aldığı Aquaman’den ilk kareler paylaşıldı.

  • 1

    Aquaman, bu yılın sonunda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

  • 2

    Game of Thrones’un Khal Drogo karakteriyle ünlenen Jason Momoa’nın başrolde yer aldığı filmin yönetmenliğini James Wan üstleniyor.

  • 3

    Mera rolünde Amber Heard’ın yer aldığı filmde ayrıca Kraliçe Atlanna rolünü Nicole Kidman canlandırıyor.

  • 4

    Filmde Arthur Curry, Atlantis sualtı krallığının mirasçısı olduğunu öğrenir. Artık halkını yönetmek ve dünyaya bir kahraman olmak için ilerlemelidir.

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    Film, 20 Aralık’ta gösterime giriyor.

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