Jason Momoa'nın The Last Manhunt filminden ilk görseller

Haberler 26.10.2021 - 11:31
Game of Thrones ile dünya çapında tanınan, ardından Aquaman ile şöhretini pekiştiren Jason Momoa, son olarak Dune filminde Duncan Idaho olarak seyirci karşısına çıktı.
42 yaşındaki Amerikalı aktör, başrolde yer aldığı Western türündeki yeni filmi The Last Manhunt ile beyazperdede olmaya hazırlanıyor. V,zyon tarihi henüz açıklanmayan filmden ilk görseller paylaşıldı.
Gerçek bir hikayeye dayandırılan filmde, Willie Boy ve sevgilisi Carlota, Mohave çöllerine doğru yol alırlar. Nedeni ise Willie'nin babasıyla yüzleşmeye çalışırken yanlışlıkla onu öldürmesidir. Şerif ise öldürüldüğünü düşündükleri kabile liderinin katilini bulmak için iki kızılderili iz sürücü ile birlikte arayışa çıkar. Bir süre boyunca kaçmayı başaran ikili, gazetelere sahte haberlerin basılmasıyla birlikte iyice baskı altına alınacaklardır.
Trajik aşk hikayeleri, ölüm ve çöl sıcağı üzerlerine çökecektir.
Jason Momoa'nın Big Jim karakterine hayat verdiği filmde Willie Boy'u Martin Sensmeier; Carlota'yu Mainei Kinimaka canlandırıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Raoul Trujillo, Brandon Oakes, Tantoo Cardinal gibi isimler yer alıyor.
Christian Camargo'nun yönetmenliğini üstlendiği The Last Manhunt, Chemehuevi kabile üyesi Joshua Tree'nin anlattığı ve sözlü olarak yayılan hikayeye dayanıyor.
Camargo, filmde aynı zamanda Şerif Frank Wilson'a hayat veriyor.