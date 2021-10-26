Jason Momoa'nın The Last Manhunt filminden ilk görseller

Gerçek bir hikayeye dayandırılan filmde, Willie Boy ve sevgilisi Carlota, Mohave çöllerine doğru yol alırlar. Nedeni ise Willie'nin babasıyla yüzleşmeye çalışırken yanlışlıkla onu öldürmesidir. Şerif ise öldürüldüğünü düşündükleri kabile liderinin katilini bulmak için iki kızılderili iz sürücü ile birlikte arayışa çıkar. Bir süre boyunca kaçmayı başaran ikili, gazetelere sahte haberlerin basılmasıyla birlikte iyice baskı altına alınacaklardır.

Trajik aşk hikayeleri, ölüm ve çöl sıcağı üzerlerine çökecektir.