Javier Bardem Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid) filminde Kral Triton olabilir
ntv.com.tr
Oscar'lı oyuncu Javier Bardem, Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid) filminde Kral Triton rolünü canlandırmak için anlaşmak üzere.
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Küçük Deniz Kızı, kralını buldu!
Ünlü İspanyol aktör Javier Bardem, 1989 yapımı Disney klasiği Küçük Deniz Kızı’nın (The Little Mermaid) live action (canlı aksiyon) şeklinde yeniden çevriminde rol almak üzere görüşme yapıyor.
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The Hollywood Reporter’ın haberine göre, 50 yaşındaki oyuncu, filmde rol alması kesinleşirse Kral Triton’u canlandıracak.
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Bardem, Harry Styles ve Halle Bailey ile birlikte rol alacak. Filmde Harry Styles, Prens Eric’i, Halle Bailey ise Triton’un kızı Ariel’i canlandıracak.
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4Filmde Melissa McCarthy de kötü karakter Ursula’ya hayat verecek.
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Rob Marshall’ın yönetmenliğini üstlendiği film, 1989 yılında animasyon olarak çekildiğinde En İyi Film Müziği ve En İyi Film Şarkısı Oscar’larını kazanmıştı.
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Filmin başrolü için adı geçen Javier Bardem de 2007 yılında No Country for Old Men filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını almıştı.
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Bir Andersen masalı olan Küçük Deniz Kızı’nda Ariel, hayatını kurtardığı ve bu sürede aşık olduğu prensle tanışmanın hayallerini kuran bir deniz kızı olarak mavi denizlerin serin sularında kulaç atmaktadır. Ancak Ariel, düşlerini gerçeğe dönüştürmek konusunda bir hayli kararlıdır. Bu hayalini gerçekleştirmek uğruna Ursula adlı kötü kalpli bir denizaltı büyücüsüyle bir anlaşma yapar. Ursula, Ariel'in sesini ister ve bunun karşılığında Ariel'e bir çift bacak verir. Bu sayede Ariel, karaya çıkıp insan Prens Eric ile tanışabilecektir. Kendisine yapılan tüm uyarıları gözardı eden Ariel, kendini bir anda denizin derinliklerinde bulur. Yaptığı anlaşmanın başına açtığı işleri yeni yeni fark edecektir.