Javier Bardem Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid) filminde Kral Triton olabilir

Bir Andersen masalı olan Küçük Deniz Kızı’nda Ariel, hayatını kurtardığı ve bu sürede aşık olduğu prensle tanışmanın hayallerini kuran bir deniz kızı olarak mavi denizlerin serin sularında kulaç atmaktadır. Ancak Ariel, düşlerini gerçeğe dönüştürmek konusunda bir hayli kararlıdır. Bu hayalini gerçekleştirmek uğruna Ursula adlı kötü kalpli bir denizaltı büyücüsüyle bir anlaşma yapar. Ursula, Ariel'in sesini ister ve bunun karşılığında Ariel'e bir çift bacak verir. Bu sayede Ariel, karaya çıkıp insan Prens Eric ile tanışabilecektir. Kendisine yapılan tüm uyarıları gözardı eden Ariel, kendini bir anda denizin derinliklerinde bulur. Yaptığı anlaşmanın başına açtığı işleri yeni yeni fark edecektir.