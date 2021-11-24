Jay-Z en çok aday gösterilen şarkıcı olarak Grammy tarihine geçti

GRAMMY'DE TARİH YAZDI

Ünlü rap şarkıcısı Jay-Z, bugüne dek en çok aday gösterilen kişi olarak Grammy tarihine geçti.

Aynı zamanda Beyonce’nin eşi olan 51 yaşındaki şarkıcı, 2022 Grammy adaylarının açıklanmasıyla birlikte tarih yazdı. Jay-Z, En İyi Rap Şarkısı kategorisine iki kez aday gösterildi. DMX ve Nas ile işbirliği yaptığı ‘Bath Salts’ şarkısı ve Kanye West ile birlikte seslendirdiği ‘Jail’ şarkısıyla önümüzdeki yıl verilecek olan Grammy Ödülleri’ne aday gösterildi.