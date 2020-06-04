Jennifer Aniston Friends özel bölüm senaryosunu beğenmedi

04.06.2020 - 07:09
16 yıl sonra aynı oyuncu kadrosuyla çekilecek özel bölümü corona virüse takılan fenomen dizi Friends'ten yeni detaylarla birlikte kafaları karıştıran iddialar da geliyor. Jennifer Aniston'ın, HBO Max Başkanı Bob Greenblatt'ın çekimlerin orjinal sette yapılacağını söylediği projenin senaryosunu beğenmediği konuşuluyor.
Aniston'ın dünyaca ünlü dizinin oyuncuları Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer ile tekrar kameralar karşına geçmek konusunda kararsızlık yaşadığı iddiaları ilk olarak ABD merkezli magazin yayını Star tarafından gündeme getirildi.
İsmi verilmeyen kaynaklara göre, özel bölümünün senaryosunu bir fiyasko olarak tanımlayan Aniston, projeye katılmaya onay verdiği için büyük pişmanlık yaşıyor.
Henüz Aniston ya da temsilcilerinden haberlere ilişkin bir açıklama gelmese de 16 yıl sonra Friends ekibini bir arada görmek için heyecanlananların tadını kaçıran söylentiler bunlarla da sınırlı değil.
Bantmag'ın haberine göre 10 sezon süren hit dizide Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry’nin de şu sıralar uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle çekimlere katılabilecek durumda olmadığı konuşuluyor.