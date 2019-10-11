Jennifer Aniston: Marvel sinemaya zarar veriyor

Marvel’ın Sinematik Evreni’ne karşı işaret fitilini atan ilk kişi yönetmen Martin Scorsese olmuştu. Yönetmen, Marvel filmleri için, "Onları izleyemiyorum. Denedim, biliyor musunuz? Ama bu sinema değil. Dürüst olmak gerekirse, onları düşünebildiğim en yakın şey, içinde bulundukları durumda yapabileceklerinin en iyi şeyi yapan oyuncuların yer aldığı bir eğlence parkı. İnsanların duygusal, psikolojik deneyimleri başka bir insana aktarmaya çalıştığı bir sinema değil" demişti.