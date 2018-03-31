Jennifer Aniston'un ayrılık sonrası ilk projesi: Murder Mystery
2015 yılında nikah masasına oturduğu Justin Theroux ile boşanma kararı alan Jennifer Aniston, bir Netflix filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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12011 yapımı Just Go With It (Hayatım Yalan) başrolleri paylaşan Adam Sandler ve Jennifer Aniston, Netflix’in yeni komedi filmi Murder Mystery'de tekrar bir araya geliyor.
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2Altın Küre adayı Sandler ve Altın Küre ödüllü Aniston'ı bir araya getirin dizinin yönetmen koltuğunda Emmy adayı dizi Workaholics'in yaratıcısı Kyle Newacheck yer alıyor.
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3Murder Mystery adlı komedi filminde; Avrupa’da tatil yapan yaşlı bir milyarder cinayete kurban gider. New Yorklu bir polis (Adam Sandler) ve eşi de (Jennifer Aniston) cinayetin baş şüphelileri olur.
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4Aniston, 'Murder Mystery' filmi ile birlikte ilk defa Netflix'le çalışmış olacak. Adam Sandler ise bu projeyle Netflix’teki 6. projesine imza atacak.
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İkilinin birlikte rol aldıkları Just Go With It (Hayatım Yalan) filminin IMDb puanı 6,4.