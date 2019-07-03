Jennifer Lopez yeni filminin setinde (Ünlülerin set halleri)
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, yeni filmi Marry Menin setinde görüntülendi. Lopez set ortamı yansıtılan tek ünlü değil. İşte ünlü isimlerin set halleri...
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Jennifer Lopez ve Owen Wilson, yeni filmleri Marry Me’nin setinde görüntülendi. Romantik komedi türündeki filmin Brooklyn’de yapılan çekimlerinde Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.
Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.
İşte diğer ünlülerin set görüntüleri...
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İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.
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Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.
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Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.
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29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.
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Avatar ile sinema tarihine geçen James Cameron 2021 seyirciyle buluşacak Avatar 2'nin setinden ilk fotoğrafı paylaştı.
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7Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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8Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
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9John Krasinski / A Quiet Place (2018)
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10Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
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Mandy Moore, önceki gün çekimleri Los Angeles’ta devam eden This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 35 yaşındaki oyuncu elbette ilk ve tek değil.
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Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi.
No Time to Die adlı film 2020'de seyirciyle buluşacak.
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Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)
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14Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
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Sophia Loren / The Life Before Us (2019)
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16Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
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17Richard Madden / Bodyguard (2018)
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18Rachel Weisz / The Favourite (2018)
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19Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
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20Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
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21Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
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22Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
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23Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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24Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
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25Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
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26Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
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27Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
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28Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
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29Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
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31Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
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32Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
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33Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
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34Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
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35Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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36Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
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37Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
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38Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
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39Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
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40Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
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41Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
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42Keri Russell / The Americans (2013)
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44Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
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45Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
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46Donald Glover / Atlanta (2016)
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47Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
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