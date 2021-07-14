Jennifer Lopez'den müzikal projesi: Klasikleri yeniden yorumlayacak

Ben Affleck ile 17 yıl sonra tekrar bir araya gelen ve yeni aşkı ile (Bennifer) gündemde olan Jennifer Lopez, yeni müzikal projesinin hazırlıklarına başladı.

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14.07.2021 - 11:25

Bir dönem Bennifer olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı tam gaz devam ediyor. Yeni aşkıyla gündemde olan 51 yaşındaki şarkıcı bir yandan da yeni projelere hazırlanıyor.

Müzik ve sinema sektöründe fırtına gibi esen, kısa süre önce moda sektörüne adım adam ve kendi kozmetik markasını kuran ABD'li şarkıcının yeni bir adam daha attığı ortaya çıktı.





Lopez’in Broadway’de bir müzikal projesi için Hollywood yapımcılarından David Ellison ile görüştüğü basına sızdı.





Variety’nin haberine göre sanatçı projeyi doğrulayarak, “Müzikaller, çocukluğumun bir parçasıydı. Klasiklerin yeniden yorumlanması sırasında yapacağımız iş birliğinden dolayı heyecan duyuyorum” açıklamasında bulundu.