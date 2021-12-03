Jennifer Lopez'den yeni şarkı: On My Way

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 12:08
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, bir kez daha müzisyen yönüyle hayranlarının karşısında.
52 yaşındaki sanatçı, başrolünde yer aldığı Evlen Benimle (Marry Me) adlı filmi için söylediği ‘On My Way’ adlı yeni şarkısını ve klibini yayınladı.
Instagram hesabından yeni şarkısının tanıtımını yapan Lopez, “Bu şarkı benim için çok anlamlı. Bilemeyeceğiniz kadar hem de. İnançla ve yolculuğunuzun her adımında inanmakla ilgili bir şey. Şarkının tüm kalplere dokunması beni çok mutlu ediyor” dedi.
Lopez’in Owen Wilson ve Maluma ile başrolleri paylaştığı romantik komedi Marry Me, 2022 yılının Sevgililer Günü’nde vizyona girecek.
Bobby Crosby’nin kaleme aldığı aynı isimli çizgi romandan beyaz perdeye uyarlanan Marry Me, rock yıldızı nişanlısıyla Madison Square Garden’da evlenmek üzere olan bir pop yıldızına (Jennifer Lopez) odaklanıyor. Düğüne dakikalar kala nişanlısının onu asistanıyla aldattığını öğrenen pop yıldızı, sahnede sinir krizi geçirir. Kalabalıktan rastgele birini (Owen Wilson) seçer ve onunla evlenmeye karar verir.