Jennifer Lopez'den yeni şarkı: On My Way

Instagram hesabından yeni şarkısının tanıtımını yapan Lopez, “Bu şarkı benim için çok anlamlı. Bilemeyeceğiniz kadar hem de. İnançla ve yolculuğunuzun her adımında inanmakla ilgili bir şey. Şarkının tüm kalplere dokunması beni çok mutlu ediyor” dedi.