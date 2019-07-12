Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers’tan ilk görüntüler
ntv.com.tr
Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye konser vermek üzere gelecek olan Jennifer Lopez’in bir striptizciyi canlandırdığı yeni filmi Hustlers’tan ilk görüntüler yayınlandı.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in başrolde yer aldığı Hustlers filminden ilk görüntüler yayınlandı.
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6 Ağustos’ta Antalya’da konser vermek üzere Türkiye’ye gelecek olan Jennifer Lopez’in bir striptizciyi canlandırdığı filminden ilk görüntüler, direk dansı sahnelerini de içeriyor.
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Lorene Scafaria’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Lopez’in yanı sıra Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler rol alıyor.
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Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Jennifer Lopez, filmde, ekibin lideri Ramona karakterine hayat veriyor.
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İşte 13 Eylül’de vizyona girecek olan filmden ilk kareler...
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