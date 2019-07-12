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Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers’tan ilk görüntüler

ntv.com.tr

Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye konser vermek üzere gelecek olan Jennifer Lopez’in bir striptizciyi canlandırdığı yeni filmi Hustlers’tan ilk görüntüler yayınlandı.

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    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in başrolde yer aldığı Hustlers filminden ilk görüntüler yayınlandı.

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    6 Ağustos’ta Antalya’da konser vermek üzere Türkiye’ye gelecek olan Jennifer Lopez’in bir striptizciyi canlandırdığı filminden ilk görüntüler, direk dansı sahnelerini de içeriyor.

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    Lorene Scafaria’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Lopez’in yanı sıra Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler rol alıyor.

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    Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Jennifer Lopez, filmde, ekibin lideri Ramona karakterine hayat veriyor.

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    İşte 13 Eylül’de vizyona girecek olan filmden ilk kareler...

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