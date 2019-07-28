Jessica Alba: Neden kadınlar aksiyon yapamasın?

Üç çocuk annesi ünlü oyuncu, motivasyon kaynağını şöyle açıkladı:

“Bir zamanlar hiçbir şeyim yoktu. Yokluktan geldim. Herkesin yaptığı gibi bir iş bulup çalışabilirdim. O da iyi bir seçenekti ama ruhum, kişiliğim sabitliğe uygun değil. O yüzden hamileliklerimin son ayında vücudum kendini durdurdu. Ama ben yine kendime izin vermedim, işlerime devam ettim. Çocuklarımın altını ben değiştirdim, geceleri ben uyandım, onlarla ağladım güldüm. Keşke sabit olmayı, durgun olmayı başarabilsem. Belki ileride bir gün ben de kendime izin vermeyi öğrenirim.”