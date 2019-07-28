Jessica Alba: Neden kadınlar aksiyon yapamasın?
L.A.’s Finest adıyla TV’ye uyarlanan polisiye dizide rol alan Jessica Alba, “Ne kadar çok erkek polisiyesi var. Neden kadınlar aksiyon yapamasın?” dedi.
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Bad Boys serisi, kadın oyuncuların liderliğiyle ve L.A.’s Finest adıyla TV’ye uyarlandı. Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan polisiye komedi dizisinin başrol oyuncusu Jessica Alba, “Ne kadar çok erkek polisiyesi var. Neden kadınlar aksiyon yapamasın?” dedi.
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L.A.’s Finest iki kadın polis olarak başrolde olduğu bir proje. Jessica Alba, “Erkekleri yeterince izlemedik mi! Bad Boys, Lethal Weapon, Men in Black... Ne kadar çok erkek polisiyesi var. Neden kadınlar aksiyon yapamasın? Neden kadın rolleri belirli kalıplarda olsun?” dedi.
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“Çocukluğumdan itibaren bu kalıplara karşıydım” diyen Alba, “Top Gun’da kız olmak istedim mesela. O uçakları kaldıran, uçuran kadın olmak istedim. Örümcek Adam tarafından kurtarılan kız değil, Örümcek Adam olmak istedim” ifadesini kullandı.
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Alba, “Sadece yardıma ihtiyacı olan çaresiz kız, küçük hanım ya da sevgili rolleri almak istemedim. Erkeklerin işini yapabilen kadın olmak istedim. Şimdi televizyon kadın oyuncuların farklı rolleri yapmasına izin veriyor. Artık daha fazla kadın yazar var, daha fazla kadın kamera arkasında çalışıyor, daha fazla kadın patron var” dedi.
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Üç çocuk annesi ünlü oyuncu, motivasyon kaynağını şöyle açıkladı:
“Bir zamanlar hiçbir şeyim yoktu. Yokluktan geldim. Herkesin yaptığı gibi bir iş bulup çalışabilirdim. O da iyi bir seçenekti ama ruhum, kişiliğim sabitliğe uygun değil. O yüzden hamileliklerimin son ayında vücudum kendini durdurdu. Ama ben yine kendime izin vermedim, işlerime devam ettim. Çocuklarımın altını ben değiştirdim, geceleri ben uyandım, onlarla ağladım güldüm. Keşke sabit olmayı, durgun olmayı başarabilsem. Belki ileride bir gün ben de kendime izin vermeyi öğrenirim.”