Gerçek kişilerden ilham alarak hayata geçirilen The Eyes of Tammy Faye'in başrolünü yıldız oyuncular Jessica Chastain ve Andrew Garfield paylaşıyor. Flmde iki oyuncunun da tanınmaz halde olması göze çarpıyor. The Eyes of Tammy Faye, televizyoncu Tammy Faye Bakker'ın olağanüstü yükselişini, düşüşünü ve kurtuluşunu anlatıyor.

The Eyes of Tammy Faye, RuPaul's Drag Race yürütücü yapımcıları Randy Barbato ve Fenton Bailey tarafından hayata geçirildi. Film, 2000 yapımı belgeselden ilhamını aldı. Cherry Jones ve Vincent D'Onofrio, Chastain ile Garfield'a eşlik ediyor.

Michael Showalter, The Eyes of Tammy Faye'in yönetmenliğini; Senaryo yazımını ise Nurse Jackie, The Affair, Dead To Me gibi yapımlardan tanıdığımız Abe Sylvia üstleniyor. Filmin 17 Eylül 2021 tarihinde yurt dışında; 25 Şubat 2022'de ise Türkiye'deki sinemalarda gösterilmesi planlanıyor.