Jessica Henwick: The Matrix: Resurrections'ta Tom Hardy de var

Haberler 14.12.2021 - 14:57
İngiliz oyuncu Jessica Henwick, Den of Geek’e verdiği röportajda Bugs karakterini canlandırdığı Matrix serisinin 4. filmi Resurrections hakkında konuştu.
29 yaşındaki oyuncu Tom Hardy'nin ufak bir cameo* ile The Matrix evrenine adım attığını söyledi.
(Cameo nedir: Cameo görünüm veya kısaca cameo; oyun, film, video oyunu, televizyon gibi gösteri sanatlarında insanlar tarafından çok bilinen birisinin kısa süreyle görülmesine denir. Sinema filmlerinde Alfred Hitchcock cameo rollerde öncü olmuştur. Son dönem yönetmenlerinden Quentin Tarantino da cameo rollerde ismi sayılabilecek yönetmenlerdendir. Cameo sözünün İngilizce anlamlarından biri de süsleme demektir)
Çekimlerin San Francisco ayağında İngiliz oyuncunun sete geldiğini; nitekim kendisinin de aynı şehirde Venom 2 filmi için çekimlerde olduğunu söyleyen Henwick, "Kendisi bir şekilde hayatta ve sanal dünyaya yeniden bağlanıyor" dedi.
Henwick, çekimlerde pek çok sahnede Bugs karakterinin dışında figüran olarak yer aldığını itiraf etti. Henwick, filmi izlerken Jess olarak görüleceği sahneleri dikkatli izleyeciğini ifade etti.
İngiliz oyuncunun açıklaması corona virüs etkisiyle; set ortamına figüran/oyuncu davet etmek konusunda yapımcıların elinin sıkıştığı ve bu tür metotlara başvuruldugu şeklinde yorumlandı.
The Matrix: Resurrections, San Francisco’daki Thomas A. Anderson olarak görünüşte normal bir yaşam süren Neo’nun deneyimlerinden 20 yıl sonra geçiyor.
Senarist kadrosundan David Mitchell, 21. yüzyılın başlangıcına damga vuran post apokaliptik evreni bir kez daha önümüze getirecek yapım için, “Size filmin ne hakkında olduğunu söyleyemem ama ne olmadığını açıklayabilirim. Kesinlikle bir sequel değil; gerçekten ustaca bir şekilde ondan önce gelen üç Matrix‘i içeren, özerk bir şey” demişti.
The Matrix: Resurrections kadrosu
Orijinal filmlerde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith ve Lambert Wilson gibi isimler yeniden seyirci karşına çıkacak. Oyuncu kadrosuna yeni eklenen isimler arasında Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Jonathan Groff, Christina Ricci ve Priyanka Chopra Jonas yer alıyor. Film, 24 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.
he Matrix: Resurrections fotoğrafları....