Jessica Henwick: The Matrix: Resurrections'ta Tom Hardy de var

Senarist kadrosundan David Mitchell, 21. yüzyılın başlangıcına damga vuran post apokaliptik evreni bir kez daha önümüze getirecek yapım için, “Size filmin ne hakkında olduğunu söyleyemem ama ne olmadığını açıklayabilirim. Kesinlikle bir sequel değil; gerçekten ustaca bir şekilde ondan önce gelen üç Matrix‘i içeren, özerk bir şey” demişti.