Jim Starlin: Thanos’la işimiz henüz bitmedi

Avengers: Endgame’de Iron Man’in kendisini feda etmesiyle yenilgiye uğratılan Thanos, Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) geri dönmeye hazırlanıyor. Karakterin yaratıcısı Jim Starlin, Thanos’un gençliğinin dördüncü aşamanın ilk filmlerinden hatta The Eternals’ta seyirci karşısına çıkabileceğini söyledi.

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25.04.2020 - 10:38

Drax the Destroyer, Gamora ve Thanos karakterlerinin yaratıcısı Jim Starlin, Comicbook’a yaptığı açıklamada Thanos’un Eternals’ta yer alacağını düşündüğünü ve Marvel’ın karakterle işinin bitmesine daha çok zaman olduğunu söyledi.

Starlin konuyla ilgili "Thanos karakteri üzerinden çok para kazandılar. Dolayısıyla onu yakın vadede emekliye ayıracaklarını sanmıyorum. Çizgi roman karakterlerinin, onlarla çalışan sanatçılardan daha uzun ömürlü olma eğilimi var. Ben de ileride bir miktar daha Thanos göreceğimizi umuyorum" dedi.

Daha önce Hem Avengers: Infinity War hem de Avengers: Endgame için hazırlanan ve kullanılan

genç Thanos görselleri, karakterin Marvel Evreni'ne döneceği iddialarını güçlendiriyor.







Thanos’un Eternals’ta yer alacağı henüz doğrulanmamış olsa da hikayeye dahil edilen başka çok sayıda çizgi roman karakteri oldu. Projede Angelina Jolie (Thena), Kumail Nanjiani (Kingo), Salma Hayek (Ajax) ve Richard Madden (Ikaris) isimleri öne çıkılar. Josh Brolin'in canlandırdığı Thanos karakterinin geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

Avengers serisinden Josh Brolin'in canlandırdığı Thanos fotoğrafları....

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