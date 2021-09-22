Jim ve Hunter Biden'a yeni suçlamalar

Yeni çıkan bir kitapta, ABD Başkanı Joe Biden’ın kardeşi Jim ve oğlu Hunter’ın siyasi nüfuzlarından faydalanarak şirket almaya çalıştıkları iddiasında bulunuluyor.

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22.09.2021 - 08:22

ABD Başkanı Joe Biden’ın erkek kardeşi Jim ve oğlu Hunter’ın, başkanın siyasi nüfuzunu kullanarak kar ettiklerini öne süren yeni bir kitap, ailenin başını ağrıtacağa benziyor.

Yazar Ben Schreckinger Biden’lar: First Ailenin İktidara Yükselişinin 50 Yılı adlı kitabında, Biden’ların bir iş arkadaşının “Kardeşi Jim’in işi, ailenin iyi bir hayat sürmesini sağlamak” ifadelerine yer verilirken, oğul Hunter Biden’ın daha sonra amcasının yanına katılarak bu işe yardımcı olduğu belirtiliyor.

Amerikan New York Post'ta bir bölümü yayımlanan kitapta, Joe Biden’ın siyasi kariyer basamaklarını tırmanırken, oğul Hunter ve amca Jim Biden ile arkadaşları Anthony Lotito’nun 2006’da serbest yatırım fonu işine nasıl girdiği ve Joe Biden’ın siyasi gücünü nasıl kullandıklarını anlatılıyor.

Kitapta, Lotito’nun, Jim ve Hunter Biden’ın şirketi satın almak için arkasından iş çevirdikleri ve eski ortaklarının siyasi bağlantılarını kullandıkları iddiasıyla 2007’de açtığı davanın detayları da yer alıyor. Yazar, Biden’ın ikinci kez başkan adaylığını açıklamasından önce uzlaşmayla sonuçlanan davada, Lotito’nun, Biden’ların eski senatörleri de dahil ederek hukuki süreci etkilemeye çalıştıkları iddiasını aktarıyor.





Kitapta, başkanın kardeşi Jim Biden’ın satın almak istedikleri Paradigm şirketi yöneticilerinden birine yatırımcılar konusunda kaygı duymaması gerektiğini söyleyerek, “Dünyanın her yerinde Joe Biden’a yatırım yapmak isteyenler var” dediği anlatılıyor.





Ayrıca Schreckinger, Hunter Biden’ın amcası Jim’in para arayışını örnek aldığını vurguluyor. Öte yandan Schreckinger’in konuştuğu şirket yöneticilerinin, Hunter Biden’ın iş saatleri ve sonrasında kokain kullandığı yönündeki iddiaları da kitapta yer alıyor.