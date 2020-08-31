Kış Rüzgarları, gizemli katil Jaqen H'ghar'ın sırrını açığa çıkaracak

George R.R. Martin’in Game of Thrones dizisine dönüştürülen kitap serisinin yeni parçası Kış Rüzgarları'nın (Winds of Winter) Yüzsüz Adamlar’ın gizemli karakteri Jaqen H'ghar'ın sırrını ortaça çıkaracağı iddia edildi.

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31.08.2020 - 07:13

George R. R. Martin, yazım süreci devam eden kitabı Kış Rüzgarları (Winds of Winter) ile ilgili son paylaşımında karakterlerinin gerçek hissettirmesi için çok uğraştığını ve kötünün de iyi niyetlerle oluşabileceğini söyledi.

Martin "Şu an bulunduğum yerde, Westeros’un kalbinde tamamen karakterlerim ve zihnimin çocuklarıyla çevrelenmiş durumdayım. Yazarken benim için gerçekler ve onları okuyucularım için de gerçeğe dönüştürmek amacıyla mücadele ediyorum. En iyisinden en kötüsüne hepsi kusurlu. Kahramanca şeyler de bencil şeyler de yapıyorlar" dedi.

Bu ifadelerden Martin’in hangi hikayeyle uğraştığınet olmasa da kitabın 2021’de yayımlanma ihtimali yüksek görünüyor. Independent'ın haberine göre; Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin bir sonraki bölümünün Braavos’a Game of Thrones’dan daha fazla odaklanacağını beklemek için pek çok neden söz konusu.

Jaqen H’ghar’ın temel amacı dizi boyunca Arya’ya nasıl öldürüleceğini öğretmekti. Dizide gizemli karakter H’ghar’a yalnızca Arya’nın hikayesiyle kesiştiği ölçüde değinilmişti. Dolayısıyla evrenin hayranlarını H’ghar’a dair enteresan hikayeler bekliyor olabilir. Kış Rüzgarları başladığında Jaqen H’ghar muhtemelen Kargaların Ziyafeti’ndeki gizemli işine devam edecek. Bu da görünüşe göre Westeros’un bilginlerinin ana yurdu olan Hisar’a sızmayı içeriyor.

Hayranlar uzun zamandır Yüzsüz Adamlar’a bu görev için kimin, ne amaçla para ödediğini merak ediyor. Ejderhalarla ilgili bir kitap mı çalacaktı? Oraya bilginlerden birini öldürmek için mi gönderilmişti? Kış Rüzgarları’nın bu soruların bir kısmını yanıtlaması muhtemel görünüyor.

Inverse'ün haberine göre teorilerden bir diğeriyse Jaqen’i Euron Greyjoy’un kardeşi Balon’u öldürmek için tuttuğu yönünde. Bununla birlikte Euron’un Jon Snow’un gerçekte kim olduğuna dair sırrı da öğrenmiş olması ve daha fazla bilgi istemesi de muhtemel. Jaqen’in bu görevle Sam’in arkasında olması ve Jon Snow’a dair detayları ortaya çıkarması olası görünüyor.