Joan Collins dört evliliğindeki sırları anlattı

88 yaşındaki sanatçı, ilk eşi olan aktör Maxwell Reed'in ilk randevusunda ona tecavüz ettiğini açıkladı. Bu cinsel saldırıdan utanç duyduğu için 1952'de Reed ile evlendiğini belirten Collins, 4 yıllık evlilikleri boyunca tacize maruz kaldığını ve aktörün onu bir şeyhe 10 bin sterlin karşılığında satmaya çalıştığını söyledi. Boşanma davası açtığında, Reeds'in "Onu oyunculuk için ben keşfettim" iddiasıyla kazancından hak talep ettiğini bildiren sanatçı, ilk evliliğinin kendisine bugünün parasıyla 1.9 milyon sterline mal olduğunu aktardı.