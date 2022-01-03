Joan Collins dört evliliğindeki sırları anlattı

Haberler 03.01.2022 - 14:26
Ödüllü İngiliz oyuncu Joan Collins'in bir yıldız kadar parlak görünen hayatının perde arkasında acılar yaşadığı ortaya çıktı. Joan Collins dört evliliğinde de yaşadığı dramatik olayları 1 Ocak'ta BBC2'de yayımlanan hayatıyla ilgili belgeselde anlattı.
88 yaşındaki sanatçı, ilk eşi olan aktör Maxwell Reed'in ilk randevusunda ona tecavüz ettiğini açıkladı. Bu cinsel saldırıdan utanç duyduğu için 1952'de Reed ile evlendiğini belirten Collins, 4 yıllık evlilikleri boyunca tacize maruz kaldığını ve aktörün onu bir şeyhe 10 bin sterlin karşılığında satmaya çalıştığını söyledi. Boşanma davası açtığında, Reeds'in "Onu oyunculuk için ben keşfettim" iddiasıyla kazancından hak talep ettiğini bildiren sanatçı, ilk evliliğinin kendisine bugünün parasıyla 1.9 milyon sterline mal olduğunu aktardı.
1963'te evlendiği ikinci eşi İngiliz pop yıldızı Anthony Newley'nin ise seri dolandırıcı çıktığını söyleyen Joan Collins, 6 yıllık evliliklerinde eşinin kendisini sürekli aldattığını dile getirdi. Üçüncü evliliğini de o dönem Beatles müzik grubunun bağlı olduğu Apple şirketinin başkanı Ron Kass ile 1972'de gerçekleştiren aktris, "Üçüncü evliliğimde de maddi olarak sömürüldüm" dedi.
Joan Collins 4'üncü eşi olan İskandinav şarkıcı Peter Holm'un ise bir kontrol manyağı olduğunu belirtirken, "O dönem kariyerimin zirvesindeydim ve bir ekiple çalışıyordum ama kontrol manyağı Peter avukatımı, muhasebecimi, menajerimi kovarak hayatımın kontrolünü eline geçirdi. Bu yüzden onu da 1987'de boşadım" diye konuştu.
Joan Collins, dört evliliğinde yaşadığı kâbus gibi olaylardan sonra mutluluğu beşinci evliliğini yaptığı Percy Gibson’da bulduğunu açıkladı. 2000 yılında tanıştığı, kendisinden 32 yaş küçük Percy Gibson’ın tam anlamıyla ruh eşi olduğunu belirten Joan Collins “Percy ve ben tanışır tanışmaz birbirimize delicesine aşık olduk. Her şey baş döndürücü ve harikaydı" dedi.
Collins "Bu evliliğim bana bir ödül gibi geldi. Çünkü ilk dört evliliğim nedeniyle felaketlerden ve mutsuzluklardan payımı almıştım. Sefil, korkunç boşanmalar yaşadım. Kızım bir kazada ölümden döndü. Sonra iflas, oyuncu olarak iş bulamama gibi çok fazla kötü olaydan geçtim, şimdi Percy ile çok mutluyum, hayat sana teşekkür ederim” diye konuştu.