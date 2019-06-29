Joaquin Phoenix: Joker farklı olacak

İkonik karakter Joker'i canlandıracak Joaquin Phoenix, filmin diğer DC projelerdinden farklı olduğunu açıkladı.
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DC Comics'in ikonik karakteri Joker'e hayat verecek olan 3 Oscar adaylıJoaquin Phoenix, 2019'da vizyona girmek için hazırlıkları devam eden film hakkında konuştu.
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Joker'in DC Sinematik Evreni'ndeki süper kahraman filmleri gibi olmayacağını söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, The Killing Joke'tan ilhamla beyaz perdeye aktarılan film hakkında şunları söyledi:
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"Film gerçekten orijinal hikaye üzerinden ilerliyor. Kötü kahramanlar o şekilde doğmaz, sonradan kötü olur. Yaşamlarında öyle bir şey olur ki, insanlığa olan inançlarını kaybederler. İnsanlığın ve insan ırkının kusurlarını görmeye başlarlar ve onları düzeltmeleri gerektiğini hissederler"
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Phoenix sözlerine şöyle devam etti: Joker'in başına gelenler, onun ne kadar mutlu bir insan olduğunu görmenle ilgili. Gerçekten ta ki kendisini mahvedene kadar insanlığa dair umudu aramaya devam ediyor ve sonunda vazgeçip biçim değiştirmek zorunda kalıyor."
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Joker filminin konusu Bu kez anti-kahraman Joker'i toplum tarafından dışlanmış bir adam olarak izleyeceğiz. Bir stand-up komedyeni olan Arthur Fleck, zamanla geçirdiği psikolojik değişimler nedeniyle akli dengesini yitirmeye başlayacaktır. Bu durum da onu bir süre sonra psikopat bir katile dönüştürecektir.