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Joaquin Phoenix: Joker farklı olacak

İkonik karakter Joker'i canlandıracak Joaquin Phoenix, filmin diğer DC projelerdinden farklı olduğunu açıkladı.

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    DC Comics'in ikonik karakteri Joker'e hayat verecek olan 3 Oscar adaylı Joaquin Phoenix, 2019'da vizyona girmek için hazırlıkları devam eden film hakkında konuştu.

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    Joker'in DC Sinematik Evreni'ndeki süper kahraman filmleri gibi olmayacağını söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, The Killing Joke'tan ilhamla beyaz perdeye aktarılan film hakkında şunları söyledi:
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    "Film gerçekten orijinal hikaye üzerinden ilerliyor. Kötü kahramanlar o şekilde doğmaz, sonradan kötü olur. Yaşamlarında öyle bir şey olur ki, insanlığa olan inançlarını kaybederler. İnsanlığın ve insan ırkının kusurlarını görmeye başlarlar ve onları düzeltmeleri gerektiğini hissederler"

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    Phoenix sözlerine şöyle devam etti: Joker'in başına gelenler, onun ne kadar mutlu bir insan olduğunu görmenle ilgili. Gerçekten ta ki kendisini mahvedene kadar insanlığa dair umudu aramaya devam ediyor ve sonunda vazgeçip biçim değiştirmek zorunda kalıyor."
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    Joker filminin konusu
    Bu kez anti-kahraman Joker'i toplum tarafından dışlanmış bir adam olarak izleyeceğiz. Bir stand-up komedyeni olan Arthur Fleck, zamanla geçirdiği psikolojik değişimler nedeniyle akli dengesini yitirmeye başlayacaktır. Bu durum da onu bir süre sonra psikopat bir katile dönüştürecektir.
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    JOKER FİLMİNİN FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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