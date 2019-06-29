Joaquin Phoenix: Joker farklı olacak

1 Joker'e hayat verecek olan 3 Oscar adaylı Joaquin Phoenix, 2019'da vizyona girmek için hazırlıkları devam eden film hakkında konuştu.



DC Comics'in ikonik karakteri'e hayat verecek olan 3 Oscar adaylı, 2019'da vizyona girmek için hazırlıkları devam eden film hakkında konuştu.

2 Joker'in DC Sinematik Evreni'ndeki süper kahraman filmleri gibi olmayacağını söyleyen 44 yaşındaki oyuncu, The Killing Joke'tan ilhamla beyaz perdeye aktarılan film hakkında şunları söyledi:

3 "Film gerçekten orijinal hikaye üzerinden ilerliyor. Kötü kahramanlar o şekilde doğmaz, sonradan kötü olur. Yaşamlarında öyle bir şey olur ki, insanlığa olan inançlarını kaybederler. İnsanlığın ve insan ırkının kusurlarını görmeye başlarlar ve onları düzeltmeleri gerektiğini hissederler"





4 Phoenix sözlerine şöyle devam etti: Joker'in başına gelenler, onun ne kadar mutlu bir insan olduğunu görmenle ilgili. Gerçekten ta ki kendisini mahvedene kadar insanlığa dair umudu aramaya devam ediyor ve sonunda vazgeçip biçim değiştirmek zorunda kalıyor."