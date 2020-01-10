Joaquin Phoenix set itirafı gerçek çıktı

77. Altın Küre'de (Golden Globe) En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanan Joaquin Phoenix'in, sette tam bir baş belası olduğu itirafı gerçek çıktı. Oscar öncesi En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı kategorisinde kısa listeye kalan adaylarla ilgili yapılan sunum, Phoenix'in sette makyaj ekibiyle yaşadığı sorunları ortaya çıkardı.

Oscar'ın habercisi gözüyle bakılan 77. Altın Küre'de (Golden Globe) En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazanan Joaquin Phoenix setteki vukuatlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Haberin kaynağı ise Oscar öncesi En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı kategorisindeki kısa listeye giren adaylar için geçen hafta düzenlenen gecede her film için yapılan sunumlar.

Comicbook'un haberine göre Joker’in sunumu sırasında Joaquin Phoenix’le çalışmanın ne kadar zor olduğuna değinildi. Buna göre aktör dokunulmaktan hoşlanmadığı için kendi makyaj ve saçını kendisi yapmak isteyince makyaj ekibi oyuncuyla uzlaşmak zorunda kaldı.

Ekip son rötuşları tamamlayabilmek için, saç boyama işleminin ortasında kalkıp giden ve sette ara verildiği anlarda ortadan kaybolan Phoenix'i arayıp bulmak zorunda kaldı.





Sahneler arasındaki devamlılığı sağlamak o kadar güçleşti ki sonunda bu işten sorumlu kişi projeden ayrıldı.

Rolü için yaklaşık 23 kilo veren Phoenix’in sette sürekli aç olmasının bu krizlere neden olduğu vurgulandı.

Öyle ki ekip zaman zaman oyuncunun hareketsiz kalmasını sağlamak için ona bisküvi verdi.





Phoenix’in, Joker’in çekimleri sırasında eğer role girdiğini hissetmezse sahnenin ortasında seti terk edip gittiği daha önce basına yansımıştı.

Oyuncu, Altın Küre Ödül Töreni’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alırken yaptığı konuşmada sette “tam bir baş belası olduğunu” itiraf etmişti.