Joaquin Phoenix'in Oscar konuşmasında atıf yaptığı ağabeyi River Phoenix hakkında merak edilenler

En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Joaquin Phoenix Oscar konuşmasında hayatını kaybeden ağabeyi River Phoenix'e atıfta bulundu. Peki River Phoenix nasıl hayatını kaybetmişti? İşte River Phoenix hakkında bilinmesi gerekenler...

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 92'inci Oscar ödül töreninde geceye damga vuran olaylardan biri En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını alan Joaquin Phoenix'in yaptığı konuşmaydı.

2019'un en çok konuşulan filmlerinden Joker ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan oaquin Phoenix teşekkür konuşmasında, "Sessizlerin sesiyiz. Hepimiz adaletsizliğe karşı savaşıyoruz. Kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz" dedi.

"Doğal hayattan koptuğumuzu düşünüyorum" diyen Phoenix, hayvanlara yapılan işkencelere değindiği konuşmasını 1993 yılında hayatını kaybeden erkek kardeşi River Phoenix'ın şarkı sözlerini söyleyerek bitirdi: "İçinizdeki sevgiyle yardım elinizi uzatın, huzur da peşinden gelecektir."

Joaquin Phoenix'in bu konuşması kendisi gibi Oscar'a aday gösterilmiş bir oyuncu olan River Phoenix'ın trajik ölümünü akıllara getirdi.

River Phoenix, 31 Ekim 1993 yılında oyuncu Johnny Depp'in sahiplerinden olduğu The Viper Room isimli gece kulübünde yüksek dozda uyuşturucu yüzünden 23 yaşında hayatını kaybetti.

Phoenix, farklı uyuşturucu maddeleri karıştırdığı için gece kulübünün dışında hayatını kaybettiği gece yanında sevgilisi Samantha Mathis ve Joaquin Phoenix dahil olmak üzere diğer kardeşleri de vardı.

River Phoenix, sekiz yaşında annesinin bir ajansa yazdırmasının ardından oyunculuğa başladıktan sonra diğer kardeşleri de onu takip etmişti.

Küçük yaşta bir oyuncuyken büyük bir üne kavuşan River Phoenix hiçbir zaman poster yüzü olmaktan fazla hoşlanmamıştı. 1986 yılında çekilen ve film müzikleriyle de sinema tarihine geçen Stand By Me filmiyle üne kavuşmuştu. 1989 yılında ise Running on Empty filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına aday oldu.



River Phoenix hayatını kaybettikten sonra Esquire dergisine bir röportaj veren annesi Arlyn, oğlunun özellikle Stand By Me filminden sonra ünden çok rahatsız olmaya başladığını, bazen ortadan kaybolmak istediğini, iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra yalnız da olduğunu söylemişti.

Filmin yönetmeni Rob Reiner ise Guardian gazetesine River Phoenix'in ölümünün 25'inci yıldönümünde verdiği röportajda River'ın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu; annesi ve bütün kardeşlerinin film çekimi sırasında sette bulunduğunu ancak babasının "Alkol sorunları olabileceğini, o yüzden o tarafın sıkıntılı olduğunu düşündüğünü" ifade etti.

River Phoenix ise bir röportajında ailesinin küçükken mensubu olduğu Venezuela'daki "Children of God" (Tanrı'nın Çocukları) tarikatında dört yaşındayken tacize uğradığını söylemişti.



Joaquin Phoenix'in Oscar ödül törenlerinde hayvan haklarına değinmesi de boşuna değil; ağabeyi River Phoenix dahil olmak üzere bütün aile 1977 yılında vegan olmaya karar vernişti.