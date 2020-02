Joaquin Phoenix'in Oscar konuşmasında atıf yaptığı ağabeyi River Phoenix hakkında merak edilenler

Küçük yaşta bir oyuncuyken büyük bir üne kavuşan River Phoenix hiçbir zaman poster yüzü olmaktan fazla hoşlanmamıştı. 1986 yılında çekilen ve film müzikleriyle de sinema tarihine geçen Stand By Me filmiyle üne kavuşmuştu. 1989 yılında ise Running on Empty filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına aday oldu.



River Phoenix hayatını kaybettikten sonra Esquire dergisine bir röportaj veren annesi Arlyn, oğlunun özellikle Stand By Me filminden sonra ünden çok rahatsız olmaya başladığını, bazen ortadan kaybolmak istediğini, iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra yalnız da olduğunu söylemişti.