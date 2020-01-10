Joaquin Phoenix'in set itirafı gerçek çıktı

Oscar'ın habercisi gözüyle bakılan 77. Altın Küre'de (Golden Globe) En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazanan Joaquin Phoenix setteki vukuatlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Haberin kaynağı ise Oscar öncesi En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı kategorisinde, kısa listeye giren adaylar için geçen hafta düzenlenen gecede her film için yapılan sunumlar.

Joaquin Phoenix soruyu beğenmeyince söyleşiyi terk etti (Haber Detay-Tıkla oku)