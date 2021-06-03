Jodie Foster'a Cannes'dan özel ödül

74. Cannes Film Festivali’nde, Onursal Altın Palmiye Ödülü'nun Jodie Foster’a verileceği açıklandı.

03.06.2021 - 06:34

Jodie Foster'a Cannes'dan özel ödül - 1
Önümüzdeki Pazar günü açılışını yapacak olan Cannes Film Festivali, bu yıl 74. kez düzenleniyor. Yeni açıklamalara göre festivalin onur konuğu yıldız oyuncu Jodie Foster olacak. Foster, festivalin kapanış törenini jüri başkanı Spike Lee'den aldığı ödül listesiyle başlatacak.

Jodie Foster'a Cannes'dan özel ödül - 2

Böylece Foster, bugüne kadar Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda, Alain Delon gibi yüksek standartlardaki sanatçılardan onur konuğu olduğu listeye adını yazdırdı. 

Jodie Foster'a Cannes'dan özel ödül - 3

Cannes Film Festivali'nin başkanı Pierre Lescure "Jodie Foster, Croisette'de festivalin dönüşünü kutlamak üzere bize harika bir hediye sundu. Aurasının eşi benzeri yok. Modernliği, özgürlüğün bağımsız parlaklığını ve özgürlük ihtiyacını kucaklıyor" dedi.

Jodie Foster'a Cannes'dan özel ödül - 4
Onursal Altın Palmiye alacak olan Foster ise "Cannes çok şeyimi borçlu olduğum bir festival, hayatımı bütünüyle değiştirdi. Croisette'e ilk adım attığım zaman benim adıma belirleyici bir andı. Burada bir filmimi görücüye çıkarmak her zaman benim bir rüyam olmuştur. Cannes auteur sinemacıların yaptığı ve sanatçıları onurlandıran bir festivaldir. Minnettarım" dedi.

Jodie Foster'a Cannes'dan özel ödül - 5
74. Cannes Film Festivali, 6 Haziran tarihinde başlayacak ve 17 Haziran'da sona erecek.

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