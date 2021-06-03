Jodie Foster'a Cannes'dan özel ödül

03.06.2021 - 06:34
Böylece Foster, bugüne kadar Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda, Alain Delon gibi yüksek standartlardaki sanatçılardan onur konuğu olduğu listeye adını yazdırdı.
Cannes Film Festivali'nin başkanı Pierre Lescure "Jodie Foster, Croisette'de festivalin dönüşünü kutlamak üzere bize harika bir hediye sundu. Aurasının eşi benzeri yok. Modernliği, özgürlüğün bağımsız parlaklığını ve özgürlük ihtiyacını kucaklıyor" dedi.