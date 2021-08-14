Joel Kinnaman'a tecavüz soruşturması

The Suicide Squad yıldızı Joel Kinnaman hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Kinnaman'ın polisle işbirliği yapacağı bildirildi. (Fotoğraflar: AFP)

14.08.2021 - 13:00 | Son Güncelleme : 14.08.2021 - 14:18

Joel Kinnaman'a tecavüz soruşturması - 1
The Suicide Squad serisinde Rick Flag karakterine hayat veren oyuncu Joel Kinnaman hakkında tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatıldı.


Joel Kinnaman'a tecavüz soruşturması - 2
Kinnaman'ın 'adını temize çıkarmak için' polisle işbirliği yapacağı bildirildi.


Joel Kinnaman'a tecavüz soruşturması - 3
Konu hakkında açıklama yapan Kinnaman, 'rızaya dayalı'bir ilişki yaşadığını ve Bella Davis'in kendisine şantaj yaptığını aktardı.
Joel Kinnaman'a tecavüz soruşturması - 4

Davis ise Kinnaman'ı hiçbir zaman tehdit etmediğini ya da ondan para istemediğini söylüyor.






Joel Kinnaman'a tecavüz soruşturması - 5
Yıldız oyuncu şu sıralar Kelly Gale ile birliktelik yaşıyor.

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