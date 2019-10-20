John Malkovich: Eleştirileri asla okumam

“Eleştirileri asla okumam, benim işim değil bu” diyen 65 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu, tutumunu şöyle açıkladı: “Bir arkadaşım beni izlemeye tiyatroya geldi, yanındaki bir izleyici ona dönmüş ve demiş ki: ‘Bu mu kötü? Artık eleştiri okumam.’ Eleştirmenlerin de önemli bir yeri var tabii, yadsınamaz. Chicago’da küçük bir tiyatrom var; eleştirmenler olmasa ayakta duramazdık. Bir de oyunda şöyle bir durum var: İnsanlar bu konuya öylesine şartlanmış bakıyor ki. Benim yakın bir kadın yapımcı arkadaşım var. Ona ilk senaryoyu verdiğimde bunun bir komedi bile olduğunu anlamadı. Ki tanıdığım en zeki insanlardan biri... O bile böyleyse artık...”