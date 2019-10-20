John Malkovich: Eleştirileri asla okumam
Rol aldığı tiyatro oyununda Hollywood'daki taciz skandalının öznesi olan yapımcı Harvey Weinstein’i canlandıran ve bu nedenle eleştirilen John Malkovich, "Eleştirileri asla okumam, benim işim değil bu" dedi.
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Son olarak sahnede Bitter Wheat adlı oyunda Harvey Weinstein’i canlandıran ve bu nedenle #MeToo hareketinin özünü ıskaladığı şeklinde eleştirilen John Malkovich, Hürriyet’ten Aslı Barış’a verdiği röportajda eleştirileri dikkate almadığını belirtti.
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“Eleştirileri asla okumam, benim işim değil bu” diyen 65 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu, tutumunu şöyle açıkladı: “Bir arkadaşım beni izlemeye tiyatroya geldi, yanındaki bir izleyici ona dönmüş ve demiş ki: ‘Bu mu kötü? Artık eleştiri okumam.’ Eleştirmenlerin de önemli bir yeri var tabii, yadsınamaz. Chicago’da küçük bir tiyatrom var; eleştirmenler olmasa ayakta duramazdık. Bir de oyunda şöyle bir durum var: İnsanlar bu konuya öylesine şartlanmış bakıyor ki. Benim yakın bir kadın yapımcı arkadaşım var. Ona ilk senaryoyu verdiğimde bunun bir komedi bile olduğunu anlamadı. Ki tanıdığım en zeki insanlardan biri... O bile böyleyse artık...”
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Taciz skandalıyla gündemden düşmeyen Hollywood yapımcısı Weinstein ile ilgili haberlerin iki yıldır medyada ‘köpürtüldüğünü’ iddia eden Malkovich, “Çünkü gazeteleri, dergileri sattırıyor, reytingi var. Reklam verenleri bile sevindiriyor. Ama işin realitesi, bu acı gerçek ezelden beri vardı. O yüzden ‘yeterince destek vermiyor’ savı da bana inandırıcı gelmiyor. Zaten bu oyuna başladığımda, başıma böyle işlerin geleceğini çok da iyi biliyordum. Ama hangi oyunda ya da filmde yer alacağımı “Aman, eleştirilirim” kaygısıyla karar veremem takdir edersiniz ki” dedi.
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Malkovich, hangi yapımda rol alacağını nasıl seçtiğini şöyle açıkladı:
“İçgüdü. Bir senaryoyu okuduğum zaman ‘Bu bana olur, bu bana olmaz’ diye diye düşünmem. Senaryoyu okurum; bana göre iyiyse, altından kalkar mıyım kalkamaz mıyım onu düşünürüm. Açıkçası son oyunumda ‘rolün bana uygun’ olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yoktu.”
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10 yıl önce ‘Şeytani Komedya’ adlı oyununu İstanbul’da sergileyen ünlü oyuncu, hakkında yayımlanan ‘Malkovich Eziyeti’ başlıklı eleştiriyi unutamadığını şöyle anlattı:
“Korkunç bir eleştiriydi. Düşünün, yabancı bir ülkeye gelip performans sergiliyorsunuz, yaptığınız performans ‘eziyet’ olarak görülüyor. Bence komik, sinirli, üzgün bir yazıydı. Bu yüzden hoşuma gitti. Ve ben bunu ölümsüzleştirmek istedim. Ünlü müzisyenleri eleştiren insanların yazdıkları eleştiri metinlerini oyun haline getirdiğimiz ‘The Music Critic’ isimli oyunu bunun üzerine kurduk. Bir arkadaşım senfonik bir parça yazdı ve ben metni bu parçanın üzerine okudum.”
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“Hayatımda aldığım en kötü eleştiriydi” diyen Malkovich, “Okuduğumda koltuktan düştüm. Sonra güldüm. Akabinde Beethoven, Brahms gibi dehaların aldığı en kötü eleştirileri toparladım. Onu bir oyuna çevirdim. Ama ilham kaynağım İstanbul’da yaşadığım şeylerdi” şeklinde konuştu.
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Ünlü oyuncu İstanbul hakkında görüşlerini şöyle sıraladı:
“İstanbul’a bayılıyorum. Çok sık geliyorum. Galata ve civarında turluyorum. En son üç yıl önce gelmiştim. Gerçekten bayılıyorum; sokaklarda kendimi kaybetmek hoşuıma gidiyor. Onun dışında kumaş koleksiyonu yaptığım için Kapalıçarşı’da turlamak hoşuma gidiyor. Oradan kumaş alıyorum... Evde iddialı bir koleksiyonum var... İstanbul bunu besliyor... Bu kenti tarif edeceksem ‘çılgın’ derim... İstanbul dediğin şey bir delilik. Her fırsat bulduğumda geliyorum.... İstanbul kadar güzellik yeryüzüne gelmedi. Her gün İstanbul’u özlüyorum.”