John Wick 3: Parabellum'dan yeni kareler
Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı John Wick serisinin devamı John Wick 3: Parabellum'dan hayranlarını heyecanlandıran iki yeni görsel paylaşıldı.
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Keanu Reeves’in başrolde yer aldığı John Wick serisinin devamı John Wick 3: Parabellum’dan vizyon öncesi yeni görseller geldi.
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2014’te ilki seyirciyle buluşan ve büyük bir hayran kitlesi edinen John Wick’in üçüncü filminde, dünyadaki bütün suikastçıların Wick'i öldürmeye çalışır. John Wick’i canlandıran Reeves, filmden gelen yeni fotoğraflarında, yağmurlar altında sokakta ve Halle Berry tarafından canlandırılan Sofya ve köpekleri ile çölde görülüyor.
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Chad Stahelski'nin yönetmenliğini üstlendiği aksiyon filmde Mark Dacascos, Asia Kate Dillon ve Anjelica Huston gibi isimler de rol alıyor.
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İlk iki filmiyle tüm dünyada 260 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden filmin üçüncüsü 17 Mayıs 2019'da vizyona girecek.
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Filmde John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunun Yüksek Masa üyesidir.
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İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir.
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John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir...