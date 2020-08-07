John Wick 4 başlamadan John Wick 5 müjdesi

07.08.2020 - 13:37 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 13:42
Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı John Wick serisi hayranları için müjdeli haber geldi.
Geçen yıl gösterime giren John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un gişe başarısının ardından Lionsgate yapım şirketi, dördüncü film bitmeden John Wick 5 için hazırlıklara başladı.
4. VE 5. FİLM ARKA ARKAYA ÇEKİLECEK
Lionsgate CEO’su John Feltheimer, John Wick 5 için hazırlıklara başlandığını, serinin 4. ve 5. filmlerinin 2021’de arka arkaya çekileceğini duyurdu.
DİZİ UYARLAMASI DA YOLDA
John Wick serisi, bir yandan da televizyon dünyasına açılmaya hazırlanıyor. John Wick filmlerinde uluslararası bir suikast şebekesi olarak varlık gösteren, John Wick’in spin-off dizisi The Continental de önümüzdeki yıllarda Starz ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
FİLMİN İSİM BABASI REEVES
Ünlü aksiyon filminin isim babasının da başrol oyuncusu Keanu Reeves olduğu ortaya çıkmıştı. Filmin senaristi Derek Kolstad, bir röportajında, filmin adının aslında Scorn olduğunu söylemiş, “Filmin adı, Keanu öyle adlandırdığı için John Wick olarak kaldı” demişti. Reeves’in anlatırken “John Wick” demesiyle 4 ila 5 milyon dolarlık bir reklamın bedavaya geldiğini söyleyen senarist, “Şimdi filmin adının Scorn olduğunu hayal bile edemiyorum” ifadesini kullanmıştı.