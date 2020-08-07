John Wick 4 başlamadan John Wick 5 müjdesi

2022'de vizyona girecek olan John Wick 4'ün çekimlerine henüz başlanmazken, film şirketinden John Wick 5 müjdesi geldi. Serinin 4. ve 5. filmlerinin 2021’de arka arkaya çekileceği duyuruldu.

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07.08.2020 - 13:37

Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı John Wick serisi hayranları için müjdeli haber geldi. Geçen yıl gösterime giren John Wick: Chapter 3 - Parabellum'un gişe başarısının ardından Lionsgate yapım şirketi, dördüncü film bitmeden John Wick 5 için hazırlıklara başladı.

Geçen yıl Lionsgate, John Wick 4‘ün 21 Mayıs 2021’de vizyona gireceğini açıklamıştı, ancak corona virüs salgını nedeniyle filmin vizyon tarihi 27 Mayıs 2022‘ye ertelendi.

4. VE 5. FİLM ARKA ARKAYA ÇEKİLECEK Lionsgate CEO’su John Feltheimer, John Wick 5 için hazırlıklara başlandığını, serinin 4. ve 5. filmlerinin 2021’de arka arkaya çekileceğini duyurdu.

Feltheimer, hem John Wick 4'ün hem de John Wick 5’in şu anda senaryo aşamasında olduğunu belirterek,"Aksiyon serisinin iki filmi için de senaryo hazırlamakla meşgulüz. Keanu önümüzdeki yılın başlarında müsait olduğunda iki filmi de arka arkaya çekmeyi umuyoruz" dedi.

Feltheimer, John Wick 5’in çıkış tarihiyle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan Keanu Reeves, ünlü bilim - kurgu Matrix serisinin dördüncü filminin hazırlıklarına devam ediyor. Mart ayında pandemi nedeniyle duraklayan çekimlerin, şu sıralar Almanya’da devam ettiği biliniyor.

Öte yandan John Wick 4’ün yönetmeni Chad Stahelski, serinin üçüncü filmi Parabellum için çekilmiş ancak kullanılmamış sahnelerin yeni filmde yer alabileceğine işaret etmişti. The Hollywood Reporter’a konuşan Stahelski, Parabellum için çekilen iki aksiyon sahnesi olduğunu ancak filmde yer olmadığı için bu sahneleri kullanamadıklarını belirtmiş, “Bu yüzden bu iki sahneyi filmden çıkarmıştık. Çektiğim şeyin yüzde 90’ını John Wick 4’te kesinlikle kullanabilirim” demişti.

DİZİ UYARLAMASI DA YOLDA John Wick serisi, bir yandan da televizyon dünyasına açılmaya hazırlanıyor. John Wick filmlerinde uluslararası bir suikast şebekesi olarak varlık gösteren, John Wick’in spin-off dizisi The Continental de önümüzdeki yıllarda Starz ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

FİLMİN İSİM BABASI REEVES Ünlü aksiyon filminin isim babasının da başrol oyuncusu Keanu Reeves olduğu ortaya çıkmıştı. Filmin senaristi Derek Kolstad, bir röportajında, filmin adının aslında Scorn olduğunu söylemiş, “Filmin adı, Keanu öyle adlandırdığı için John Wick olarak kaldı” demişti. Reeves’in anlatırken “John Wick” demesiyle 4 ila 5 milyon dolarlık bir reklamın bedavaya geldiğini söyleyen senarist, “Şimdi filmin adının Scorn olduğunu hayal bile edemiyorum” ifadesini kullanmıştı.

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