John Wick'in isim babası Keanu Reeves çıktı

Kolstad, “Filmin adı, Keanu öyle adlandırdığı için John Wick olarak kaldı” dedi. Reeves’in anlatırken “John Wick” demesiyle 4 ila 5 milyon dolarlık bir reklamın bedavaya geldiğini söyleyen senarist, “Şimdi filmin Scorn olduğunu hayal bile edemiyorum” dedi.