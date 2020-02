John Wick’in otomobili satışta(Sinema tarihine damga vuran otomobiller)

The Dukes of Hazzard (2005) 1969 Model Dodge Charger "General Lee"

Gone in 60 Seconds (1974) 1967 Model Shelby Mustang GT500 "Eleanor"

The Transporter (2002) 2004 Audi A8 6.0 Quattro

Smokey and the Bandit (1977)

1977 Model Pontiac Firebird Trans Am