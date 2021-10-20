Johnny Depp animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'da

Amerikalı aktör Johnny Depp, Iervolino Stüdyosu'nun Sırbistan şubesince yapılan Puffins isimli animasyon dizisinin tanıtımı için başkent Belgrad'a gitti. Sırbistan Cumhurbaşkanı, Depp'e devlet nişanı verileceğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 07:56 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 08:12

Johnny Depp animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'da - 1

Ünlü aktör, yapımcı ve senarist Johnny Depp, Iervolino Stüdyosu'nun Sırbistan şubesince yapılan Puffins isimli animasyon dizisinin tanıtımı için başkent Belgrad'daydı.

Depp'in Johnny Puff karakterini seslendirdiği animasyon dizinin prodüksiyonunu Archangel Dijital Stüdyosu üstleniyor.

Johnny Depp animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'da - 2
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Depp'e, Andrea Iervolino, Monika Bakardi ve Milos Bikovic eşlik etti.
Johnny Depp animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'da - 3

DEVLET NİŞANI VERİLECEK

Vucic, Depp'e 15 Şubat Sırbistan Devlet Günü'nde devlet nişanı takdim edileceğini ifade ederek, Sırbistan'ın tanıtımı için yapılan projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Depp de Sırbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Johnny Depp animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'da - 4
Iervolino Stüdyosu'nun Sırbistan şubesi ise ilerleyen günlerde düzenlenecek resepsiyon ile açılacak.
Johnny Depp animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'da - 5
Bu arada, Puffins animasyon dizisi Otto adındaki bir fok balığına hizmet eden 5 kutup martısının maceralarını anlatıyor.

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