Johnny Depp animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'da

Haberler - Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 07:56 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 08:12
Ünlü aktör, yapımcı ve senarist Johnny Depp, Iervolino Stüdyosu'nun Sırbistan şubesince yapılan Puffins isimli animasyon dizisinin tanıtımı için başkent Belgrad'daydı.
Depp'in Johnny Puff karakterini seslendirdiği animasyon dizinin prodüksiyonunu Archangel Dijital Stüdyosu üstleniyor.
DEVLET NİŞANI VERİLECEK
Vucic, Depp'e 15 Şubat Sırbistan Devlet Günü'nde devlet nişanı takdim edileceğini ifade ederek, Sırbistan'ın tanıtımı için yapılan projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Depp de Sırbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.