Johnny Depp animasyon dizisinin tanıtımı için Sırbistan'da

DEVLET NİŞANI VERİLECEK

Vucic, Depp'e 15 Şubat Sırbistan Devlet Günü'nde devlet nişanı takdim edileceğini ifade ederek, Sırbistan'ın tanıtımı için yapılan projeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Depp de Sırbistan'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.