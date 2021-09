nde sinema ya yaptığı önemli katkılardan ötürü'ne layık görülen Amerikalı aktör J ohnny Depp basın toplantısında kariyer tercihlerine ve iptal kültürüne yönelik soruları yanıtladı. Independent Türkçe'nin haberine göre Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) serisinin yıldızına Kaptan Jack Sparrow karakteri sorulduğunda karakterini asla terk etmeyeceğini, Jack'in her zaman güldürmek için aptalca şeyler söylemeye hazır olduğunu söyledi.