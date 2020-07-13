Johnny Depp tahtını Margot Robbie'ye kaptırabilir (Karayip Korsanları hakkında her şey)

13.07.2020 - 06:49
Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davası devam ederken Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) tekrar en çok konuşulan filmler arasına girmeyi başardı. İşte; Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011) Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) olmak üzüre 5 filmden oluşan seri hakkında merak edilenler.
Karayip Korsanları yapımcılığını Jerry Bruckheimer'ın, yönetmenliğini Gore Verbinski'nin, senaristliğini Ted Elliot ve Terry Rossio'nun yaptığı bir macera filmi serisidir. Walt Disney'de bulunan korsan parkı bu filmleri temel almıştır.
Üçlemenin ilk filmi olan Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti adlı yapım 9 Temmuz 2003 tarihinde sinemalarda gösterilmeye başlandı. Bu filmin gişedeki beklenilmeyen başarısından sonra Walt Disney filmi bir üçlemeye dönüştürme kararı aldı. Serinin başarısı 2017'deki son filme kadar devam etti...
GİŞE RAKAMLARI VE BÜTÇE
Siyah İnci'nin Laneti 'in bütçesi 140 milyon dolardı. Film, Amerika'da açılış haftasında 47 milyon dolar, toplamda ise 305 milyon dolar kazandı. Dünya çapında ise 654 milyon dolar kazanarak 2003 yılının en çok kazanan dördüncü yapımı oldu.
IMDb puanı 8 olan Siyah İnci'nin Laneti hakkında Rotten Tomatoes sitesinde yapılan 193 yorumdan 153'ü olumlu yöndeydi ve film de %79 olumlu dereceye sahip oldu.
Jack Sparrow'u canlandıran Johnny Depp, Screen Actors Guild Ödülleri, MTV Movie Ödülleri ve Empire Ödülleri'nde En İyi Aktör dalında ödülün sahibi oldu. Altın Küre, BAFTA Ödülleri ve 76. Akademi Ödülleri'nde aynı dalda aday oldu.
Siyah İnci'nin Laneti aynı ödüllerde En İyi Makyaj, En İyi Müzik Kurgusu ve En İyi Görsel Efekt dallarında aday oldu. BAFTA Ödülleri'nde En İyi Makyaj, Saturn Ödülleri'nde En İyi Kostüm, Golden Reel Ödülleri'nde En İyi Müzik Kurgusu, VES Ödülleri'nde En İyi Görsel Efekt ve People's Choice Ödülleri'nde Favori Film ödüllerini aldı.
Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner'ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar. Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.
FİLMİN KONUSU
Jack'in, efsanevi Uçan Hollandalı'nın kaptanı Davy Jones'a kan borcu olduğu ortaya çıkınca, tekrar ortalık birbirine girer. Eğer Sparrow, bu borçtan kurtulamazsa ömrü boyunca Uçan Hollandalı'nın kölesi olarak yaşama riskiyle karşı karşıyadır.
Ama her beladan kurtulmanın elbet bir yolu olabileceğini düşünen uyanık Jack Sparrow'un, Ölü Adamın Sandığı’na sahip olan kişinin Davy Jones'u da kontrol edebileceğini öğrenmesiyle işler karışır.
GİŞE RAKAMLARI
Bütçesi 225 milyon dolar olan filmin galası Kaliforniya'daki Disneyland'da yapıldı. Ölü Adamın Sandığı açılış gününde 55.8 milyon dolar kazandı ve Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı adlı filmin rekorunu kırdı.
REKORLARI
Açılış haftasında 135.6 milyon dolar kazanan yapım 200 milyon dolar ve 300 milyon dolar barajını en çabuk aşan film rekorunu da ele geçirdi. Ayrıca 1 milyar dolar barajını geçen en hızlı film oldu. Titanik (1997) ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)'nden sonra en çok hasılat yapan üçüncü film unvanını aldı.
FİLMİN KONUSU
Will Turner ile Elizabeth Swann, Kaptan Jack Sparrow’u, Davy Jones’un sandığındaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak adına çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile ittifak yaparlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi’nin kontrolü altında olan Davy Jones’un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi The Flying Dutchman, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır.
FİLMİN KONUSU
İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur’a düşer. Burada kurnaz Singapurlu korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen uzak doğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır. Korsanların her biri sadece kendi hayatının ve kaderi için taraf olmakla kalmayacak; aynı zamanda özgürlük sevdalısı korsan yaşam tarzının geleceğini kurtarma mücadelesi verecektir.
GİŞE RAKAMLARI VE REKORLARI
Yapım yaklaşık 300 milyon dolar bütçe ile gelmiş geçmiş en yüksek bütçelerden birine sahip oldu. Filmin galası 19 Mayıs 2007'de Disneyland'da yapıldı. Film 4,362 sinema salonunda birden gösterime girdi ve Örümcek Adam 3'ün rekorunu kırdı (Bu rekor şu anda Kara Şövalye filminin elindedir). Yapım 24 Mayıs 2007'de tüm dünyada vizyona girdi ve ilk gününde 58 milyon dolar kazandı. Amerika hasılatı 332 milyon dolar olan film dünya çapında ise toplamda 962 milyon dolar kazandı ve gelmiş geçmiş en çok kazanan altıncı film oldu.
DEĞERLENDİRMESİ
Dünyanın Sonu için yapılan eleştiriler birbirinden farklıydı. Rotten Tomatoes sitesinde filmin puanı %45 iken, Metacritic sitesinde %50'ydi. IMDb'de ise 7,1 puan alma başarısı gösterdi.
ADAYLIKLARI
Film Görsel Efekt ve Makyaj dallarında Akademi Ödülü'ne aday oldu.
FİLMİN KONUSU
Kaptan Jack Sparrow (Johnny Depp) tehlikeli sulardaki bol aksiyonlu macerasına dördüncü film ile geri döndü. Gençlik Çeşmesi'nin bulunması için İngiltere Kralı'na hizmet etmeyi reddeden Sparrow, kentte kendi adıyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanın olduğunu öğrenir.
Sahte kaptanı kovalarken, karşısındakinin aslında geçmişinden geri gelen güzeller güzeli Angelica (Penelope Cruz) olduğunu anlar. Angelica da Kral ile aynı şeyin, sonsuz yaşam sağlayan Gençlik Çeşmesi'nin peşindedir. Gençlik yıllarında kalan aşkı ve Angelica'nın şimdiki sahtekar yönü arasında gidip gelen kaptan Jack Sparrow, bir anda kendisini korsan Karasakal’ın (Ian McShane) gemisi Kraliçe Anne’de eşir düşmüş halde bulur. Kralın tarafında ise esir düşen mürettebatı Gibbs ve ezeli rakibi Kaptan Barbossa da ellerindeki tek haritadan yola çıkarak çeşmeye giden yolu ve ayin rituelinin yapılması için gereken diğer 'malzemeleri' toplama niyetindedir. Aynı hedefe giden iki farklı korsanın yolu gözyaşlarını hiçbir şey için feda etmeyen deniz kızlarını avlarken kesişecektir...
OYUNCU KADROSU
Uluslararası bir oyuncu kadrosuna sahip serinin devam filminde, ikinci Kaptan Hector Barbossa rolüyle usta oyuncu Geoffrey Rush, Kaptan Jack’in eski dostu Joshamee Gibbs rolüyle Kevin R. McNally, güvenilir bir misyoner rolüyle Sam Claflin ve gizemli bir deniz kızı rolüyle Astrid Berges-Frisbey de rol aldı.
GİŞE RAKAMLARI
Korsanlar bu film ile ilk kez 3 boyutlu olarak beyazperdeye geldi. 90 milyon 151 bin dolar ile açılış yapan film ABD'de 241 milyon dolar toplamda ise 1 milyon 45 dolar giye başarısına ulaştıb
FİLMİN KONUSU
Çılgın maceraları ile bilinen, kaptanları şahı ama bir o kadar talihsiz Jack Sparrow, yelken açtığı sularda yaklaşan kötü rüzgarları hisseder. Korkunç Kaptan Salazar'ın yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni’nden kaçmayı başarmıştır; hayatta kalan tek korsan kaptan ise Jack'tir.
jack, Salazar'ın gazabından ve intikamından kurtulmak için Poseidon Asası’nın peşine düşer. Bu efsanevi asayı bulmak içinse güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth ve Kraliyet Donanması'ndan dik başlı, genç bir denizci olan Henry ile zorlu bir anlaşma yapar. Küçük ve külüstür gemisi Dying Gull’un dümenindeki Jack Sparrow, hem kötü kaderini tersine çevirmenin hem de şimdiye dek karşına çıkan en dişli ve korkunç düşmandan kurtulmanın yollarını arayacaktır.
OYUNCU KADROSU
Başrollerde yer alan Johnny Depp ve Javier Bardem'e; Brenton Thwaites, Kevin R. McNally, Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, David Wenham ve Geoffrey Rush eşli etti.
GİŞE RAKAMLARI
Serinin son filmi olan Salazar'ın İntikamı, 230 milyon dolarlık bütçesini, 62 milyon 983 bin dolarlık gişe açılışı ve 794 milyon 861 bin dolarlık hasılat ile 3 katlamayı başardı.