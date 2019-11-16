Joker 1 milyar dolarlık hasılat yapan ilk 18+ film oldu

Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı Joker filmi vizyona girmesinden bu yana kırdığı rekorlarla tarih yazmaya devam ediyor.
Film, 18 yaş sınırı olan filmler arasında 1 milyar dolarlık hasılat elde eden ilk film olarak sinema tarihine geçti.
Joker, 2019 yılı içinde “milyar dolar” sınırını geçen yedinci film oldu. Film aynı zamanda Aquaman, The Dark Knight ve The Dark Knight Rises filmlerinden sonra “milyar dolar külübü”ne giriş yapan dördüncü Warner Bros. yapımı oldu.
62,5 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Joker, tüm zamanların en karlı yapımlarından biri haline geldi.
Başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanan filmde, sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maskeyle geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar.
Maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide topluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.