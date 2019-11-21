Joker 2 mi geliyor?

DC çizgi romanlarından uyarlanan, Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı Joker filminin yeniden çevrimi, tek film olarak kalacağı söylense de izlenme rekorları kırmasının ardından devam halkasıyla süreceğe benziyor. Ancak gelen haberler kafa karıştırıcı.
The Hollywood Reporter’ın haberine göre, filmin yönetmeni Todd Phillips, devam filminin yönetmenliğini üstlenmek üzere görüşmelere başladı. Phillips, Joker 2’nin senaryosunu da ilk filmin senaristi Scott Silver ile birlikte yazacak.
Habere göre Warner Bros, devam filminde de Joaquin Phoenix’in başrolde yer alabileceğini açıkladı. Dolayısıyla ikinci Joker filminde de Phoenix, Arthur Fleck ya da nam-ı diğer Joker olarak seyirci karşısına çıkabilir. Film stüdyosu ve yönetmen Phillips’in temsilcileri devam filminin detaylarına dair açıklama yapmaktan kaçınıyor.
Phillips’in, DC karakterlerinin kökenine ait bir hikayeyi geliştirmek için Warner Bros Pictures Grup Yöneticisi Toby Emmerich’e bir fikir verdiğine inanılıyor. Bu fikrin reddedildiği, ancak Phillips’in başka bir DC hikayesi yapma hakkına sahip olduğu da söyleniyor.
Sinema seyircilerini heyecanlandıran Joker 2 haberinin ardından Deadline sitesi, The Hollywood Reporter’ın haberini yalanlayarak devam filminin yolda olduğu iddialarının yanlış olduğunu duyurdu. Todd Phillips’in ikinci film için geri döneceğinin doğru olmadığını, yönetmenin böyle bir durumdan haberdar bile olmadığını belirtti.
Öte yandan yönetmen Todd Phillips geçen hafta yeni Joker filmi hakkında, "Sadece ‘Palyaço Suç Prensi’ hakkında vahşi ve çılgın bir film olamaz. Bu filminkine benzer biraz tematik tınısı olmak zorunda. Çünkü nihayetinde filmle bu yüzden bağ kurulduğunu düşünüyorum. Arka planda bunlar oluyor. Çoğu film kıvılcımla ilgilidir. Bu film barutla ilgili. Bunu gerçek anlamda yeniden yakalayabilirseniz ilginç olur" ifadesini kullanmıştı.
Joker’i canlandıran Joaquin Phoenix de ileride bir filmde rolü tekrar oynamaya hazır olduğunu belirtmişti.
Phillips’in kendisi de Joker evrenini Phoenix’le birlikte yeniden ziyaret etmekle ilgilenebileceğini açıklamıştı.
Joker filmi, 1 milyar dolarlık hasılatıyla “milyar dolar kulübü”ne giren ilk 18 yaş sınırlı film olarak sinema tarihine geçti. 62,5 milyon dolarlık bütçeyle çekilen Joker, tüm zamanların en karlı yapımlarından biri haline geldi. Joker, Türkiye’de de vizyona girdiği ilk 3 günde 385 bin kişi tarafından izlenerek, tüm zamanların ekim ayı en iyi yabancı film izleyici açılış rekorunu kırdı.