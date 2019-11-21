Joker 2 mi geliyor?

YÖNETMENDEN JOKER 2 AÇIKLAMASI

Öte yandan yönetmen Todd Phillips geçen hafta yeni Joker filmi hakkında, "Sadece ‘Palyaço Suç Prensi’ hakkında vahşi ve çılgın bir film olamaz. Bu filminkine benzer biraz tematik tınısı olmak zorunda. Çünkü nihayetinde filmle bu yüzden bağ kurulduğunu düşünüyorum. Arka planda bunlar oluyor. Çoğu film kıvılcımla ilgilidir. Bu film barutla ilgili. Bunu gerçek anlamda yeniden yakalayabilirseniz ilginç olur" ifadesini kullanmıştı.

Joker’i canlandıran Joaquin Phoenix de ileride bir filmde rolü tekrar oynamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Phillips’in kendisi de Joker evrenini Phoenix’le birlikte yeniden ziyaret etmekle ilgilenebileceğini açıklamıştı.