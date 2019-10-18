Joker 8,8 puanla tüm zamanların en iyi filmleri listesinde ilk 10'da (IMDb Ekim 2019 verileri)
Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı son günlerin en tartışmalı filmi Joker, vizyona gireli sadece 3 hafta olmasına rağmen Tüm zamanların en iyi filmleri listesinde ilk 10'a girdi. Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre Joker; Forrest Gump, Matrix, Kuzuların Sessizliği, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Yeşil Yol gibi kült filmleri geride bıraktı. İzlenme rekorları kıran anti kahraman Joker'in hikayesinin anlatıldığı film; İyi, Kötü ve Çirkin, Dövüş Kulübü Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği gibi filmlerle aynı puana ulaşarak 10. sırayı paylaştı. İşte IMDb'nin güncel verilerine göre tüm zamanların en iyi 50 filmi