NTV

Joker 8,8 puanla tüm zamanların en iyi filmleri listesinde ilk 10'da (IMDb Ekim 2019 verileri)

Başrolünde Joaquin Phoenix’in yer aldığı son günlerin en tartışmalı filmi Joker, vizyona gireli sadece 3 hafta olmasına rağmen Tüm zamanların en iyi filmleri listesinde ilk 10'a girdi. Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre Joker; Forrest Gump, Matrix, Kuzuların Sessizliği, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Yeşil Yol gibi kült filmleri geride bıraktı. İzlenme rekorları kıran anti kahraman Joker'in hikayesinin anlatıldığı film; İyi, Kötü ve Çirkin, Dövüş Kulübü Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği gibi filmlerle aynı puana ulaşarak 10. sırayı paylaştı. İşte IMDb'nin güncel verilerine göre tüm zamanların en iyi 50 filmi

  • 1

    50. Atesböceklerinin Mezarı (1988) 8,4
  • 2

    49. Casablanca (1942) 8,4
  • 3

    48. Avengers: Endgame (2019) 8,4
  • 4

    47. Prestij (2006) 8,5
  • 5

    46. Batıda Kan Var (1968) 8,5
  • 6

    45. Whiplash (2014) 8,5
  • 7

    44. Köstebek (2006) 8,5
  • 8

    43. Şehir Işıkları (1931) 8,5
  • 9

    42. Gladyatör (2000) 8,5
  • 10

    41. Sapık (1960) 8,5
  • 11

    40. Can Dostum (2011) 8,5
  • 12

    39. Terminator 2: Mahşer Günü (1991) 8,5

  • 13

    38. Asri Zamanlar (1936) 8,5
  • 14

    37. Piyanist (2002) 8,5
  • 15

    36. Geleceğe Dönüş (1985) 8,5
  • 16

    35. Geçmişin Gölgesinde (1998) 8,5
  • 17

    34. Aslan Kral (1994) 8,5
  • 18

    33. Olağan Şüpheliler (1995) 8,5
  • 19

    32. Seppuku (1962) 8,5
  • 20

    31. Yıldızlararası (2014) 8,5

  • 21

    30. Sevginin Gücü (1994) 8,5
  • 22

    29. Yeşil Yol (1999) 8,5
  • 23

    28. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5
  • 24

    27. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) 8,5
  • 25

    26. Yıldız Savaşları (1977) 8,6
  • 26

    25. Şahane Hayat (1946) 8,6
  • 27

    24. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6

  • 28

    23. Hayat Güzeldir (1997) 8,6

  • 29

    22. Tanrı Kent (2002) 8,6

  • 30

    21. Yedi (1995) 8,6

  • 31

    20. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6
  • 32

    19. Sıkı Dostlar (1990) 8,6
  • 33

    18. Guguk Kuşu (1975) 8,6
  • 34

    17. Matrix (1999) 8,6
  • 35

    16. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7
  • 36

    15. Yıldız Savaşları: İmparator (1980) 8,7
  • 37

    14. Baslangıç (2010) 8,7
  • 38

    13. Forrest Gump (1994) 8,8
  • 39

    12. Joker (2019) 8,8
  • 40

    11. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) 8,8
  • 41

    10. Dövüş Kulübü (1999) 8,8
  • 42

    9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966) 8,8

  • 43

    8. Ucuz Roman (1994) 8,9
  • 44

    7. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) 8,9
  • 45

    6. Schindler'in Listesi (1993) 8,9
  • 46

    5. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
  • 47

    4. Kara Şövalye (2008) 9,0
  • 48

    3. Baba 2 (1974) 9,0
  • 49

    2. Baba (1972) 9,1
  • 50

    1. Esaretin Bedeli (1994) 9,2
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin