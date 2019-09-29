Joker filmine maskeyle girmek yasak

Amerika'da iki sinema salonu zinciri, Joker filminin gösterimi sırasında maske takılmasını yasakladı. Joker’in prömiyerinde yaşanabilecek muhtemel bir silahlı saldırıya ilişkin uyarıda bulunulmuş, Warner Bros. açıklama yayınlayarak, "Ne kurgusal karakter Joker, ne de film, gerçek dünyadaki herhangi türden bir şiddeti onaylıyor" demişti.
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Amerika'da iki sinema salonu zinciri, Joker filminin gösterimi sırasında maske takılmasını yasakladığını duyurdu. ABD'nin en büyük sinema zinciri, Kansas merkezli AMC Theatres, 2012'de Dark Knight'ın gösterimi sırasında yaşanan ve 12 kişinin ölümüne yol açan katliamın ardından getirdiği maske yasağının Joker filmi için de geçerli olduğuna dair açıklama yaptı.
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AMC, işlettiği 650'den fazla salona kostümlü girilebileceğini, ancak maskeye, yüz boyamaya veya yüzü kapatan herhangi bir nesneye izin verilmediğini duyurdu.
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Los Angeles merkezli The Landmark Theaters da aynı kararı alarak, 27 AVM'deki 52 salonda maske, yüz boyama ve kostüm giymeyği yasakladı.
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Ordu Suç Araştırmaları Komutanlığı yayımladığı bildiriyle Fort Sill’deki komutanları bir istihbarat bülteni hakkında bilgilendirmiş, Joker’in prömiyeri sırasında “Bilinmeyen bir sinemada meydana gelebilecek muhtemel bir silahlı katliamdan” bahsedilmişti.
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Dark Knight katliamında hayatını kaybedenlerin yakınlarından 5 kişi Warner Bros’a bir mektup göndererek endişelerini dile getirmiş, mektupta, Warner Bros’un silahlı saldırı kurbanlarına yönelik yardım kuruluşlarına ve silah reformuna destek vermesi çağrısında bulunulmuştu.
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Filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix, The Telegraph’a röportaj verirken filmdeki şiddet sahneleriyle ilgili bir soru üzerine odayı terk etmeyi tercih etmişti. Phoenix, bir saat kadar danışmanlarıyla görüştükten sonra röportaja dönmüş ve sonraki soruyla devam etmişti.