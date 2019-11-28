Joker rekorunun ardından yapım şirketinden 18+ kararı

Joker’in 1 milyar doları (yaklaşık 6 milyar TL) aşan gişe hasılatının ardından DC’nin gelecekte daha fazla 18+ film yapmaya karar verdiği belirtildi.
Variety’de yer alan habere göre merakla beklenen bazı DC filmlerine 18 yaş sınırlaması gelebilir.
Buna göre şubatta vizyona girmesi beklenen Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn), Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) ve 2021’de gösterime girmesi planlanan Suicide Squad’ın 18+ yaş sınırlamasıyla sinema salonlarına gelebileceği ifade ediliyor.
DC’nin, Disney/Marvel’ın daha aile dostu süper kahramanlarına karşılık daha cesur ve yetişkinlere yönelik yapımları vizyona sokmayı planlıyor.